banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Statikonun sisteminden yeni hastane ile yeni döneme
Statikonun sisteminden yeni hastane ile...
Siyasette seviye hiç bu kadar düşmemişti!
Siyasette seviye hiç bu kadar...
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
banner376

İtalya'da günlük vaka sayıları 1000'in altına düştü

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 881 yeni vaka tespit edildi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 10:00
İtalya'da günlük vaka sayıları 1000'in altına düştü
banner337

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede günlük vaka sayıları 1000'in altına düştü ve son 24 saatte yapılan 150 bin 522 testte 881 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 252 bin 976'ya ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 87 bin 710’a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 389'a geriledi.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 artarak 127 bin 270'e yükseldi. Bugünkü günlük ölüm sayısı, ülkede 5 Ekim 2020’den bu yana kaydedilen en düşük günlük ölüm sayısı oldu.

banner341
İyileşenlerin sayısı da 2 bin 304 artışla 4 milyon 37 bin 996'ya ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 45 milyon 767 bin 366 oldu. Aşılananların 15 milyon 655 bin 715'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

 

banner360
Son Güncelleme: 21.06.2021 10:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron'un partisi başarı gösteremedi
Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron'un partisi başarı gösteremedi
Arjantin'de koronavirüs bağlantılı ilk Kara Mantar vakası!
Arjantin'de koronavirüs bağlantılı ilk Kara Mantar vakası!
Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor
Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor
Almanya'da çöpten iki değerli tablo çıktı
Almanya'da çöpten iki değerli tablo çıktı
İsveç'te sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı
İsveç'te sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı
Kraliçe at yarışlarında
Kraliçe at yarışlarında
Almanya ordusunda 90 yıl sonra ilk
Almanya ordusunda 90 yıl sonra ilk
Çin’in Hunan eyaletinde apartman çöktü
Çin’in Hunan eyaletinde apartman çöktü
Arjantin'de kara mantar hastalığı tespit edildi
Arjantin'de kara mantar hastalığı tespit edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim