Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Neremiz doğru ki!
Neremiz doğru ki!
Bu nasıl kapanma?
Bu nasıl kapanma?
Kırk haftada zor bitecek aşılama stratejisi acil gözden geçirilmelidir!
Kırk haftada zor bitecek aşılama...
Ne istiyoruz?
Ne istiyoruz?
banner376

İtalya'da bir doktorun, 2 hastasını yüksek doz ilaçla öldürdüğü iddiası

İtalya'da bir doktorun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde yer açmak için 2 hastasını yüksek doz anestezik ilaç vererek öldürdüğü ileri sürüldü.

28 Ocak 2021 Perşembe 09:15
İtalya'da bir doktorun, 2 hastasını yüksek doz ilaçla öldürdüğü iddiası
banner337
banner351

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Brescia kentindeki Montichiari Hastanesi acil servisi sorumlusu Doktor Carlo Mosca, yatak kapasitesi dolan hastanede yer açmak için 61 yaşındaki Natale Bassi ve 80 yaşındaki Angelo Paletti'yi yüksek doz anestezik ilaçla öldürdü.

Söz konusu olay, hemşirelerin whatsapp mesajlarında yer alan "Ben, bir hastayı sırf yataklarda yer açmak için öldüremem." ifadeleri üzerine başlayan soruşturmayla ortaya çıktı.

banner341
Soruşturma çerçevesinde derhal görevden uzaklaştırılan ve kasten insan öldürmekle suçlanan Mosca'nın, ön duruşma hakimince, soruşturma süresince delilleri karartabileceği ve kamu evraklarında sahtecilik ve iddia edilen eylemleri tekrar etme riski sebebiyle ev hapsinde tutulması kararı verdiği kaydedildi.

Basında çıkan haberlerde, Mosca’nın avukatları aracılığıyla yaptığı ilk savunmasında suçlamaları reddettiği belirtildi.

Kovid-19 salgınında Montichiari Hastesinde can veren bazı hastaların bu şekilde öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle yakınları tarafından inceleme yapılması talebinde bulunulduğu kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 28.01.2021 10:52
Anahtar Kelimeler:
Carlo MoscaAngelo PalettiItalya Doktor Hastaları öldürdü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nato Genelkurmay Başkanları toplantısı sona erdi
Nato Genelkurmay Başkanları toplantısı sona erdi
Dünya Gıda Programı'nın kovid-19 raporu
Dünya Gıda Programı'nın kovid-19 raporu
AB ile Astrazeneca anlaşamadı
AB ile Astrazeneca anlaşamadı
Biden iklim değişikliğiyle ilgili 3 karar imzaladı
Biden iklim değişikliğiyle ilgili 3 karar imzaladı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi öldü
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi öldü
Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi
Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi
Almanya’da homeoffice dönemi resmen başladı
Almanya’da homeoffice dönemi resmen başladı
DSÖ'den koronavirüs tedavisiyle ilgili yeni tavsiyeler
DSÖ'den koronavirüs tedavisiyle ilgili yeni tavsiyeler
PharmaMar'ın koronavirüs ilacı yüzde 99 başarılı!
PharmaMar'ın koronavirüs ilacı yüzde 99 başarılı!
İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti
İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim