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İtalya'da aşısızlar otobüslere alınmayacak, kafe ve restoranlara giremeyecek

İtalya'da hiç COVID-19 aşısı yaptırmayanlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler bugün yürürlüğe girdi. Aşı olmayanlar, toplu taşımayı kullanamayacak, kafe-bar, otel ve restoranlara giremeyecek.

11 Ocak 2022 Salı 08:54
İtalya'da aşısızlar otobüslere alınmayacak, kafe ve restoranlara giremeyecek

Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin, ilk kez 6 Aralık 2021'de uygulamaya koyduğu, sadece aşı yaptıranların veya kısa süre önce COVID-19 geçirenlerin temin edebildiği "Süper Yeşil Geçiş Belgesi"nin kapsamı biraz daha genişletildi.

Şehir içi toplu taşımadan, tren, gemi, iç hat uçak seferlerine, kafe-bar, otel, restoran (açık alanları da dahil olmak üzere), yüzme havuzları, spor salonları ve diğer sosyal faaliyetlere girişlerde "Süper Yeşil Geçiş Belgesi" gerekecek.

Başkent Roma'daki şehir içi otobüs seferlerinde bilet kontrolü yapan görevlilerin, aynı zamanda yolculara "Süper Yeşil Geçiş Belgesi" sorduğu görüldü.

Ülkede ayrıca bugünden itibaren çift doz aşılamadan 4 ay sonra hatırlatıcı doz yapılabilecek. Bu süre daha önce 5 aydı.

Draghi’nin açıklamaları

Başbakan Mario Draghi, ülkede son dönemdeki vaka artışları, okullarda yüz yüze eğitime devam edilmesi ve aşısızlara yönelik yeni kısıtlamalarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

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Basın toplantısıyla henüz hiç aşı olmamış kişileri aşı yaptırmaya davet eden Draghi, "Bugün sahip olduğumuz sorunların büyük kısmı, hastalığın daha şiddetli türlerini geliştirme imkanları olan aşısızlardan kaynaklanmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza’da İtalya'da nüfusun yüzde 10'unun aşısını yaptırmadığını vurgulayarak, "Tam olarak bu kısımda yer alanlar, hastaneleri dolduranların büyük bölümünü oluşturmaktadır. Hastaneler üzerindeki baskıyı azaltmak istiyorsak, öncelikli olarak aşısızların sayısını düşürmek gerekiyor" diyor.

Ülkede aktif COVID-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 612 bin 821 testte 101 bin 762 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 7 milyon 554 bin 344'e ulaştı.

Ülkede halihazırda aktif COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 4 bin 597 oldu.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 227 artarak 139 bin 265'e yükseldi.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 115 milyon 892 bin 340 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 656 bin 121 oldu. İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,3’ü buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada bugün itibarıyla 23 milyon 409 bin 908 hatırlatıcı doz uygulandı.

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