İtalya, Çin'in İpek Yolu projesine destek veren ilk G-7 ülkesi oldu

Resmi bir ziyaret çerçevesinde İtalya'da bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve beraberindeki üst düzey heyet, Roma hükümetiyle ekonomi ağırlıklı olmak üzere birçok anlaşmaya imza attı.

ABD ve Avrupa Birliği'nin Pekin'le yapılacak olası anlaşmalara yönelik tepkilerini gözardı eden İtalyan hükümeti, özellikle Kuşak ve Yol projesi kapsamında Çin'le iş birliğini öngören "İyi Niyet Anlaşması"nı imzaladı

Mutabakatı İtalya adına Başbakan Yardımcısı ve Sanayi Bakanı Luigi Di Maio, Çin tarafı adına da Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı He Lifeng imzaladı..İtalya böylece G-7 ülkeleri içerisinde Çin'in yeniden canlandırmaya çalıştığı ve "Kuşak ve Yol" olarak adlandırılan İpek Yolu projesine destek veren ilk ülke oldu.

Toplamda 29 alanda imzalanan anlaşmaların, Washington'la ateşli bir ticaret savaşı içerisinde olan Pekin'e sembolik destek sağlayacağı belirtildi..Bununla birlikte Çinli ve İtalyan firmaları, enerji, çelik ve gaz boru hattı sektörleri dahil olmak üzere 10 farklı alanda işbirliği üzerinde anlaşma sağladı. Bir hükümet yetkilisi ise anlaşmaların potansiyel olarak 20 milyar Euro (22.62 milyar dolar) civarında olduğunu belirtti.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Çin Devlet Başkanı Şi Cimping, düzenlenen kutlama töreninde el sıkıştı.

Pekin'le yapılan işbirliğine karşı çıkan Batılı ülkelere tepki gösteren aşırı sağcı İtalya hükümeti, AB ülkelerinin yarıdan fazlasının Çin'le yakın ekonomik işbirliği içerisinde olduğunu öne sürüyor.

Batılı kaynaklar, Çin'in ekonomik olarak son 10 yılda 3'üncü durağan dönemini yaşayan İtalya'yı 'kullanarak' Batı Avrupa'ya sızmaya çalıştığını iddia ediyor. Ayrıca Romayı eleştirenler, söz konusu anlaşmaların Çin'in Avrupa'nın hassas teknolojilerine ve altyapısına ulaşmasına olanak sağlayacak bir Truva Atı olduğunu söylüyor.

Çin lideri Şi, 3 gün sürecek İtalya'daki temaslarının ardından Monaco'ya ardından Fransa'ya geçecek. 26 Mart'ta Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek Şi'nin; Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geleceği 4'lü toplantıda AB-Çin ilişkilerini ele alması bekleniyor.