banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1100
ALTIN
465.893
DOLAR
7.4460
STERLİN
9.5947
EURO
8.8109
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

İtalya Başbakanı Conte: “Doğu Akdeniz'deki Gerilim Herkesin Zararına“

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Doğu Akdeniz'deki gerilimin herkesin zararına olduğunu ve bunu düzeltmek için mümkün olan her şeyi yapmaları gerektiğini bildirdi.

11 Eylül 2020 Cuma 09:21
İtalya Başbakanı Conte: “Doğu Akdeniz'deki Gerilim Herkesin Zararına“
banner337
banner351

 İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Doğu Akdeniz'deki gerilimin herkesin zararına olduğunu ve bunu düzeltmek için mümkün olan her şeyi yapmaları gerektiğini bildirdi.

Fransa'nın ev sahipliğinde Korsika adasında gerçekleştirilen MED-7 adıyla anılan Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi’ne katılan İtalya Başbakanı Conte ve Malta Başbakanı Robert Abela düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Akdeniz havzasında karşı karşıya kaldıkları sorunları bugün geniş bir şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Conte, bu toplantı çerçevesindeki diyaloglarının ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Düzensiz göç konusunun bu konulardan biri olduğuna işaret eden Conte, "Geri dönüş ve göçmenlerin zorunlu olarak yeniden dağıtılması için etkili bir mekanizmanın geliştirilmesine çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

banner341
Conte, göç akışlarını yönetmeleri gerektiğini, bunun için de AB’nin erişimini, orijin ve transit ülkelere kadar genişletmenin, güçlendirmenin önemli olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’de son dönemde artan tansiyona da değinen İtalya Başbakanı, "Doğu Akdeniz'deki gerilimi, bunun herkesin zararına olduğu ve bunu düzeltmek için mümkün olan her şeyi yapmanın görevimiz olduğu bilinciyle ele aldık. Burada büyüyen bir endişe söz konusu ve biz de diyalog ufuklarını genişleten ve paylaşılan çözümleri belirleyen erdemli bir görüşme sarmalı başlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Conte, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk tarafının tek taraflı eylemleri karşısında Yunanistan ve Kıbrıs’tan (Rum Kesimi) dostlarımıza güçlü dayanışmamızı belirtmek istiyorum. İtalya olarak biz bunu hep yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu noktada, AB Dönem Başkanı Almanya’nın ve AB liderlerinin süregelen anlaşmazlıkları kökünden ele alan ve diyaloğu yeniden başlatacak daha yapıcı yaklaşımlar için desteklemek önemlidir."

Konuşmasının sonunda AB'ye de seslenen Conte, "AB, Akdeniz'deki liderliğini teyit etmek istiyorsa, burada önümüzde duran zorluklar karşısında üst düzey bir rol oynamalı." dedi.

banner360
Son Güncelleme: 11.09.2020 11:20
Anahtar Kelimeler:
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'daki Taraflar Önemli Görevlerin Paylaşımında Uzlaştı
Libya'daki Taraflar Önemli Görevlerin Paylaşımında Uzlaştı
Hindistan’da Günlük En Yüksek Vaka Rekoru: Bir Günde 96,551 Vaka Tespit Edildi
Hindistan’da Günlük En Yüksek Vaka Rekoru: Bir Günde 96,551 Vaka Tespit Edildi
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 28 Milyon 329 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 28 Milyon 329 Bini Geçti
Afganistan Hükümeti Yıllar Sonra İlk Kez Taliban İle Masaya Oturacak
Afganistan Hükümeti Yıllar Sonra İlk Kez Taliban İle Masaya Oturacak
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Doğu Akdeniz’i Konuşmak Üzere Yarın Kıbrıs’a Gelecek
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Doğu Akdeniz’i Konuşmak Üzere Yarın Kıbrıs’a Gelecek
ABD'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 15'e Yükseldi, Yüzbinlerce Kişi Evini Terketti
ABD'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 15'e Yükseldi, Yüzbinlerce Kişi Evini Terketti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Putin'in Kendisinden Özür Dilediğini Açıkladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Putin'in Kendisinden Özür Dilediğini Açıkladı
Microsoft'tan “Yabancı Hackerlar ABD Seçimlerini Hedef Aldı“ Uyarısı
Microsoft'tan “Yabancı Hackerlar ABD Seçimlerini Hedef Aldı“ Uyarısı
ABD, Irak'ta Asker Sayısını 2 Bine, Afganistan'da 4 Bine Düşürüyor
ABD, Irak'ta Asker Sayısını 2 Bine, Afganistan'da 4 Bine Düşürüyor
Trump: “Kovid-19 Nedeniyle Ülke Ekonomisi Bir Kez Daha Durdurulmayacak“
Trump: “Kovid-19 Nedeniyle Ülke Ekonomisi Bir Kez Daha Durdurulmayacak“

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim