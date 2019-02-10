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İsviçreliler referanduma gidiyor

İsviçreliler referanduma gidiyor

10 Şubat 2019 Pazar 10:00
İsviçreliler referanduma gidiyor

İsviçreliler kırsal bölgelerde imara açılan yerlerde daha fazla betonlaşmayı yasaklayan referandum teklifi için bugün sandık başına gidiyor.

Referandum ülkenin doğal güzelliklerini korumak isteyen çevreciler ve Yeşiller gibi bazı siyasi partiler ile artan nüfus nedeniyle yeni yerleşim alanlarının inşa edilmesini savunan kesimler arasında tartışma yaratıyor.

İsviçre'de toplumdaki 'yapılaşmanın yayılması' endişesine karşı 2003 yılında bir yasal düzenleme yapılmış ve 15 yıl geçerli olmak üzere arazilerin imara açılması sıkı kurallara tabi kılınmıştı.

Referanduma sunulan öneri İsviçre'de halihazırda imara açılan bölgelerde yapılaşma faaliyetlerinin dondurulmasını içeriyor. Söz konusu bölgelerde yeni yapılaşmaya sadece, daha önce imara açılan aynı çapta bir başka bölgenin bu statüden çıkarılması koşulu ile izin verilecek.

Kamu yararı olduğu için söz konusu arazilerin yol ve elektrikli araçlara uygun hale getirilmesi de teklifin dışında tutuluyor.

Yapılaşmanın dondurulması teklifini fazla sert bulan İsviçre hükümeti düzenlemenin ülke ekonomisini dış rekabete karşı zayıflatacağını düşünüyor. Teklif referandumda kabul edilip yasalaşırsa merkezi hükümet, yapılaşmaya devam eden kantonları cezalandırmak zorunda kalacak. Düzenlemenin ayrıca İsviçre'de ev fiyatlarında artışa neden olacağı tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Isviçre
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