banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
456.686
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7180
EURO
8.7197
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Pandemi özel hastanelere yaradı
Pandemi özel hastanelere yaradı
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Başbakanın 50 kritik günü
Başbakanın 50 kritik günü
banner355

İsviçreli Paraşütçü, Güneş Enerjisi İle Çalışan Uçaktan Dünyanın İlk Serbest Atlayışını Yaptı

Cenevre, 25 Ağustos 2020 (.): İsviçreli maceracı Raphael Domjan, güneş enerjisi ile çalışan SolarStratos adlı uçaktan paraşütle atlayarak bu alanda dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

25 Ağustos 2020 Salı 18:01
İsviçreli Paraşütçü, Güneş Enerjisi İle Çalışan Uçaktan Dünyanın İlk Serbest Atlayışını Yaptı
banner337
banner351

Cenevre, 25 Ağustos 2020 (.): İsviçreli maceracı Raphael Domjan, güneş enerjisi ile çalışan SolarStratos adlı uçaktan paraşütle atlayarak bu alanda dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Sadece güneş enerjisiyle çalışan SolarStratos deney uçağı, Cenevre'ye komşu olan İsviçre'nin Vaud kantonundaki Payerne havaalanından yerel saatle 07.40 civarında kalktı.

Domjan, 2 koltuklu uçak 1520 metre yüksekliğe ulaşınca serbest atlayışını gerçekleştirdi.

Saatte 150 kilometre hıza ulaşan paraşütçü, Payerne'deki üssün yakınlarına güvenli şekilde inişini gerçekleştirdi.

banner341
Domjan'ın sözcüsü Bernard Schopfer, yaptığı yazılı açıklamada, sporcusunun güneş enerjisiyle çalışan ve devasa kanatları olan uçaktan tüm zamanların ilk serbest atlayışını gerçekleştirdiğini belirtti.

Schopfer, Domjan'ın ayrıca karbondioksit (CO2) emisyonu olmayan bir uçaktan serbest atlayış gerçekleştiren ilk kişi olduğunu vurguladı.

Domjan ise ilk kez güneş enerjisinden elde ettiği elektrikle havalanan bir uçaktan serbest atlayış gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Güneş enerjisi ve elektrikli devinimliliğin potansiyelini göstermeyi hedefliyoruz. Bu, gelecek nesiller için umut mesajıdır. Artık sera gazı emisyonları olmadan ve mutlak bir sessizlik içinde paraşütle atlama gibi faaliyetleri hayal edebilecek ve gerçekleştirebilecekler." ifadesini kullandı.

Domjan'ın ekibi 2022 yılında, yalnızca güneş enerjisiyle çalışan uçakla yüksek irtifa uçuşu gerçekleştirerek 20 bin metre rakımla stratosfere ulaşmayı hedefliyor.

(AA/ID/ÖK)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran Yunanistan'dır, Rum kesimidir"
Mevlüt Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran Yunanistan'dır, Rum kesimidir"
Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı
Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı
UNRWA, Gazze'deki hizmetlerine geçici olarak ara verdi
UNRWA, Gazze'deki hizmetlerine geçici olarak ara verdi
Sudan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya yükseldi
ABD'nin Wisconsin eyaletinde protestolar nedeniyle acil durum ilan edildi
ABD'nin Wisconsin eyaletinde protestolar nedeniyle acil durum ilan edildi
UNICEF'ten Yemen'e 41 tonluk tıbbi malzeme yardımı
UNICEF'ten Yemen'e 41 tonluk tıbbi malzeme yardımı
American Airlines 19 bin çalışanı işten çıkaracak
American Airlines 19 bin çalışanı işten çıkaracak
Kasırgaya Dönüşen Laura Tropik Fırtınasının Abd Kıyılarını Vurması Bekleniyor
Kasırgaya Dönüşen Laura Tropik Fırtınasının Abd Kıyılarını Vurması Bekleniyor
Uefa Süper Kupa Sınırlı Seyirciyle Oynanacak
Uefa Süper Kupa Sınırlı Seyirciyle Oynanacak
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "abd, Özür Diler Ve Nükleer Anlaşmaya Dönerse Anlaşma Olur"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim