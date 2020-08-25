İsviçreli Paraşütçü, Güneş Enerjisi İle Çalışan Uçaktan Dünyanın İlk Serbest Atlayışını Yaptı

Cenevre, 25 Ağustos 2020 (.): İsviçreli maceracı Raphael Domjan, güneş enerjisi ile çalışan SolarStratos adlı uçaktan paraşütle atlayarak bu alanda dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Sadece güneş enerjisiyle çalışan SolarStratos deney uçağı, Cenevre'ye komşu olan İsviçre'nin Vaud kantonundaki Payerne havaalanından yerel saatle 07.40 civarında kalktı.

Domjan, 2 koltuklu uçak 1520 metre yüksekliğe ulaşınca serbest atlayışını gerçekleştirdi.

Saatte 150 kilometre hıza ulaşan paraşütçü, Payerne'deki üssün yakınlarına güvenli şekilde inişini gerçekleştirdi.

Domjan'ın sözcüsü Bernard Schopfer, yaptığı yazılı açıklamada, sporcusunun güneş enerjisiyle çalışan ve devasa kanatları olan uçaktan tüm zamanların ilk serbest atlayışını gerçekleştirdiğini belirtti.

Schopfer, Domjan'ın ayrıca karbondioksit (CO2) emisyonu olmayan bir uçaktan serbest atlayış gerçekleştiren ilk kişi olduğunu vurguladı.

Domjan ise ilk kez güneş enerjisinden elde ettiği elektrikle havalanan bir uçaktan serbest atlayış gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Güneş enerjisi ve elektrikli devinimliliğin potansiyelini göstermeyi hedefliyoruz. Bu, gelecek nesiller için umut mesajıdır. Artık sera gazı emisyonları olmadan ve mutlak bir sessizlik içinde paraşütle atlama gibi faaliyetleri hayal edebilecek ve gerçekleştirebilecekler." ifadesini kullandı.

Domjan'ın ekibi 2022 yılında, yalnızca güneş enerjisiyle çalışan uçakla yüksek irtifa uçuşu gerçekleştirerek 20 bin metre rakımla stratosfere ulaşmayı hedefliyor.

(AA/ID/ÖK)

