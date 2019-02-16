İsviçreli oyuncu Bruno Ganz hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu İsviçreli aktör Bruno Ganz 78 yaşında hayatını kaybetti.

Özellikle Alman yapımı film ve televizyon programlarında yer alan Bruno Ganz, Adolf Hitler’i oynadığı Çöküş (Downfall) filmi Oscar’a aday gösterilmişti.

İsviçreli aktör Ganz, Werner Herzog, Éric Rohmer, Francis Ford Coppola gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı.

Amerikalı Arkadaşım filminde Jonathan Zimmerman’ı canlandıran Ganz, Berlin Üzerindeki Gökyüzü ne Ne Kadar Uzak O Kadar Yakın gibi filmlerde oynadı.

Bruno Ganz, Almanca tiyatro yapıtlarında “en önemli oyuncu”ya verilen ve aktörden aktöre geçen Iffland Yüzüğü’nün (Iffland-Ring) son hamiliydi.