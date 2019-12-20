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İsviçre'de 47 Yıldır Faaliyet Gösteren Nükleer Santral Kapatıldı

BERN YAKINLARINDAKİ MÜHLEBERG NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ\'NİN KAPATILMA ANINI TELEVİZYONLAR CANLI VERDİ

İsviçre'de 47 Yıldır Faaliyet Gösteren Nükleer Santral Kapatıldı

BERN YAKINLARINDAKİ MÜHLEBERG NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ\'NİN KAPATILMA ANINI TELEVİZYONLAR CANLI VERDİ

20 Aralık 2019 Cuma 17:17
İsviçre'de 47 Yıldır Faaliyet Gösteren Nükleer Santral Kapatıldı

BERN YAKINLARINDAKİ MÜHLEBERG NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ'NİN KAPATILMA ANINI TELEVİZYONLAR CANLI VERDİ

Cenevre, 20 Aralık 19 : İsviçre'nin başkenti Bern yakınlarındaki Mühleberg Nükleer Enerji Santrali, 47 yıllık faaliyetinin ardından kapatıldı.

Bern'e 15 kilometre uzaklıktaki santralin şalteri TSİ 14.30'da indirilerek faaliyetlerine daimi olarak son verildi.

Ülkedeki 5 nükleer santral içinde kapatılan ilk santral olan Mühleberg Nükleer Enerji Santrali'nin 3 saniye süren reaktörünün devre dışı kalma anı, İsviçre televizyonlarından canlı verildi.

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1972'de açılan santral, İsviçre'de kullanılan elektriğin yüzde 5'ini tedarik etmişti.

Ticari nedenlerden dolayı kapatıldığı belirtilen santralin işletmecisi BKW firmasından yapılan açıklamada, santralin Bern'in 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik ürettiğini kaydetti.

Açıklamada, "Bu, İsviçre'de ilk defa bir güç reaktörünün kullanımdan dışı kalmasıdır"  ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, İsviçre Çevre Bakanı SimonettaSommaruga, hafta içi devlet televizyonu RTS'ye yaptığı açıklamada, santralin kapatılmasına ilişkin "Bu gerçekten tarihi bir gün" ifadesini kullanmıştı.

İsviçre, 2011 yılında Japonya'nın Fukuşima nükleer santralindeki kazanın ardından ülkede yeni nükleer santral açmama kararı almıştı.
(AA/HUR/ŞEB)
 

Son Güncelleme: 21.12.2019 11:22
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