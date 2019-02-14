Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102130
ALTIN
223.219
DOLAR
5.3031
STERLİN
6.7798
EURO
5.9837
Dostlar Kahvehanesinde kaçak işçi
DOSTLAR KAHVEHANESİNDE KAÇAK İŞÇİ
Meyhanede kavga çıktı
Meyhanede kavga çıktı
Girne'yi yasa boğan ölüm!
GİRNE'Yİ YASA BOĞAN ÖLÜM!
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
DİKKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU
banner282
Flaş Haber
Girne'yi yasa boğan ölüm!
Kapat

İsviçre hükümetinden bilgisayar korsanlarına para ödüllü çağrı

İsviçre hükümetinden bilgisayar korsanlarına para ödüllü çağrı

14 Şubat 2019 Perşembe 17:17
İsviçre hükümetinden bilgisayar korsanlarına para ödüllü çağrı

İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 150 bin İsviçre Frangı (132 bin euro) para ödülü verecek.

Hükümet ayrıca, yeni nesil e-oylama sistemindeki kırılganlıkları tespit edebilen korsanlara 44 bin euroya kadar ödül vaadinde bulundu.

Söz konusu kırılganlıklara oyların manipülesi, gizliliğin ihlali ve dışarıdan müdahaleler de dahil.

Örneğin hackerlar oyları tespit edilemeyecek şekilde değiştirmek için 30 bin ile 50 bin İsviçre Frangı (44 bin euro) arasında değişen ücret alabilecek.

Oyları güvenilir bir denetçinin tespit edebileceği şekilde değiştiren korsan ise 17 bin 600 euro ödülün sahibi olacak.

"Kamu Müdahalesi Testi" olarak adlandırılan seçim simulasyonu, 25 Şubat - 24 Mart arasında gerçekleştirilecek. Yetkililer, kendine güvenen gönüllü korsanları https://onlinevote-pit.ch web sitesinde kayıt olmaya davet etti.

Ödülün miktarı her korsanının müdahalesinin seviyesine bağlı olarak değişiklik gösterecek. İsviçre makamları, söz konusu çağrı ile elektronik oylama sisteminin güvenliğini test etmeyi amaçlıyor.

Seçmen gizliliğini ihlal etme yollarını çözen, sunuculara sızan veya izlenemeyen uygulamaları açığa çıkaran korsanlara ise daha düşük miktarlarda para ödülü verilecek.

İsviçre'de e-oylama - veya internet üzerinden oy kullanma, 26 kantonun 15'inde 2004 yılından bu yana uygulanıyor. Ancak sistem şu anda sadece üç kantonda düzenli olarak kullanılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Bilgisayar Korsanlarına çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 Milyon liralık ikramiyeyi almaya böyle gitti
7 Milyon liralık ikramiyeyi almaya böyle gitti
Google ve Apple'a Suudi kadınların her adımını izleyen online uygulama Absher'i kaldırın çağrısı
Google ve Apple'a Suudi kadınların her adımını izleyen online uygulama Absher'i kaldırın çağrısı
Paris'te 3 bin 600'den fazla kişi sokaklarda yaşıyor
Paris'te 3 bin 600'den fazla kişi sokaklarda yaşıyor
Türkiye'den AB ülkelerine iltica başvurularında yüzde 48 artış
Türkiye'den AB ülkelerine iltica başvurularında yüzde 48 artış
Dünya'da 172 milyon kişi işsiz, 2 milyar işçi kayıt dışı çalışıyor
Dünya'da 172 milyon kişi işsiz, 2 milyar işçi kayıt dışı çalışıyor
İsrail Raid Salah'ın ev hapsini 3 ay uzattı
İsrail Raid Salah'ın ev hapsini 3 ay uzattı
IŞİD’e katılan İngiliz Shamima Begum geri dönmek istiyor
IŞİD’e katılan İngiliz Shamima Begum geri dönmek istiyor
İtalyan bilim insanlarından devrim yaratacak HIV aşısı
İtalyan bilim insanlarından devrim yaratacak HIV aşısı
"Fransa'da dinimizi yaşayamadığımız için IŞİD'e katıldık"
"Fransa'da dinimizi yaşayamadığımız için IŞİD'e katıldık"
Algoritmanın gelişmesi insan özgürlüğünü tehdit mi ediyor ?
Algoritmanın gelişmesi insan özgürlüğünü tehdit mi ediyor ?

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim