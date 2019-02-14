İsviçre hükümetinden bilgisayar korsanlarına para ödüllü çağrı

İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 150 bin İsviçre Frangı (132 bin euro) para ödülü verecek.

Hükümet ayrıca, yeni nesil e-oylama sistemindeki kırılganlıkları tespit edebilen korsanlara 44 bin euroya kadar ödül vaadinde bulundu.

Söz konusu kırılganlıklara oyların manipülesi, gizliliğin ihlali ve dışarıdan müdahaleler de dahil.

Örneğin hackerlar oyları tespit edilemeyecek şekilde değiştirmek için 30 bin ile 50 bin İsviçre Frangı (44 bin euro) arasında değişen ücret alabilecek.

Oyları güvenilir bir denetçinin tespit edebileceği şekilde değiştiren korsan ise 17 bin 600 euro ödülün sahibi olacak.

"Kamu Müdahalesi Testi" olarak adlandırılan seçim simulasyonu, 25 Şubat - 24 Mart arasında gerçekleştirilecek. Yetkililer, kendine güvenen gönüllü korsanları https://onlinevote-pit.ch web sitesinde kayıt olmaya davet etti.

Ödülün miktarı her korsanının müdahalesinin seviyesine bağlı olarak değişiklik gösterecek. İsviçre makamları, söz konusu çağrı ile elektronik oylama sisteminin güvenliğini test etmeyi amaçlıyor.

Seçmen gizliliğini ihlal etme yollarını çözen, sunuculara sızan veya izlenemeyen uygulamaları açığa çıkaran korsanlara ise daha düşük miktarlarda para ödülü verilecek.

İsviçre'de e-oylama - veya internet üzerinden oy kullanma, 26 kantonun 15'inde 2004 yılından bu yana uygulanıyor. Ancak sistem şu anda sadece üç kantonda düzenli olarak kullanılabiliyor.