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İsviçre'de on binlerce kadın eşit ücret için sokağa çıktı

İsviçre'de on binlerce kadın eşit ücret için sokağa çıktı

15 Haziran 2019 Cumartesi 06:59
İsviçre'de on binlerce kadın eşit ücret için sokağa çıktı

İsviçre'de on binlerce kadın, başta "eşit işe eşit ücret" talebi olmak üzere kadına karşı şiddet, cinsiyet ayrımcılığı ve eşitsizliğe karşı ülke genelinde greve gitti.

100. yılını kutlayan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Cenevre kentinde devam eden 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na denk gelen grevde, on binlerce Cenevreli kadın sokağa çıktı.

Erkeklerin de destek verdiği Cenevreli protestocu kadınlar, şehrin işlek caddelerinde saatlerce yürüdü. Kadınlar taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla İsviçre'de "eşit işe eşit ücret" talebini dile getirdi.

"CENEVRE DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ GÖRMEDİ"

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı şehirde, toplu taşıma da yürüyüş saatinde iptal edildi.

Aktivistler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenevre tarihinde daha önce böylesine büyük bir gösteriye tanık olmadıklarını vurguladı.

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Ülke genelinde ses getiren grev ve protestolar kadın örgütleri, kadın komiteleri, iş ve işçi sendikaları tarafından organize edildi.

İSVİÇRE'DE ERKEKLERİN MAAŞI YÜZDE 12 DAHA YÜKSEK

İsviçre'de kadın-erkek eşitliği ilk kez 14 Haziran 1981'den beri Federal Anayasa'da yer aldı. Buna rağmen resmi istatistiklere göre ülkede erkekler aynı iş dalındaki kadınlardan yüzde 12 daha fazla kazanıyor. Kadın kuruluşları ise bu oranın yüzde 20 olduğunda ısrarcı.

2016'daki verilere göre, ülkedeki resmi kurumlarda standartlaştırılmış ortalama brüt aylık ücret kadınlar için 6 bin 11 İsviçre frangı iken (6 bin 51 dolar) erkekler için 6 bin 830 frank.

Ülke çapında greve çıkan kadınlar, eşit ücret talebinin yanı sıra iş ve aile hayatında dengenin sağlanması, emeklilik koşullarının iyileştirilmesi ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gibi taleplerini de dile getirdi.

İsviçre'de 1991'de de yüz binlerce kadın gösteri düzenlemişti.

Son Güncelleme: 15.06.2019 10:04
Anahtar Kelimeler:
Isviçre Kadınlar Eylem
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