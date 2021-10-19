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İsviçre'de `aşı sertifikası zorunluluğu` referandumu

İsviçre'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalığın olduğu iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğu konusunda yasal itirazlar kabul edildi. Aşı sertifikası zorunluluğu için referanduma gidilmesi kararı alındı.

19 Ekim 2021 Salı 09:40
İsviçre'de `aşı sertifikası zorunluluğu` referandumu

Swissinfo.ch sitesinde yer alan haberde, İsviçre’de 19 Mart'ta yasalaşan ve 13 Haziran'da referandumla kabul edilen COVID-19 tedbirlerinden "aşı sertifikası zorunluluğunun" iptali için referandum komitelerine 74 bin 469 imza gönderildiği ve halk oylaması şartının oluştuğu açıklandı.

Buna göre ülke, iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğunun iptalini oylamak üzere 28 Kasım'da referanduma gidecek.

Bu oylamayla İsviçre, demokrasi tarihinde ilk defa, yasalaşan bir kanuna dair 6 aydan az bir sürede iki defa referandum yapacak.

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COVID-19 tedbirleri yasası kabul edilmişti

Aralarında aşı sertifikası zorunluluğunun da bulunduğu COVID-19 tedbirleri yasası, 13 Haziran'daki referandumda, yüzde 60,2 oyla kabul edilmişti.

Yasa uyarınca 13 Eylül'den itibaren restoran, kafe, sinema ve spor salonu gibi mekanlara aşı sertifikası olmadan giriş yasaklanmıştı.

Aşı sertifikası karşıtları, "anti demokratik" olarak niteledikleri bu uygulamanın, aşı yaptırmamış kişilere karşı toplumda ayrımcılığa sebep olduğunu öne sürüyor.

Bugüne kadar 856 bin 955 kişinin COVID -19 testinin pozitif çıktığı İsviçre'de virüs nedeniyle 11 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

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