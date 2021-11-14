İşverenler çalışanları gözetliyor, gizlilik ihlaline tepkiler büyüyor

Çevrimiçi gizlilik inceleme sitesi Top10VPN tarafından yapılan araştırmaya göre, pandeminin başlangıcından bu yana çalışan gözetim önlemlerine yönelik talep yüzde 54 arttı.

Artık işverenler, gözetim teknolojisini kullanarak mümkün olduğunca çalışanların üretken olmalarını sağlamak istiyor.

Büyük şirketler, Amazon'un izleme teknolojisi veya Microsoft'un üretkenlik puanlama yazılımı gibi geniş çapta eleştirilen yeni teknolojiler aracılığıyla görev takibi programlarını uygulamaya çalışıyor.

Bazı işverenler, tuş vuruşlarını kaydedebilen, ekranları izleyebilen, uzaktan bir bilgisayarı ele geçirebilen, çalışanların konumlarını görebilen, ses kaydedebilen ve daha fazlasını yapabilen programlarla sanal izleme uyguluyor.

Çalışanlar gözetimden rahatsız

Çalışanlar ise sürekli olarak işveren tarafından gözetlenmekten memnun değil.

Bu ayın başlarında oyuncak devi Mattel, uzaktan çalışanlara plansız ziyaretler yapabileceğini belirttiği için eleştiri yağmuruna tutuldu.

Michigan eyaleti Senatörü Mallory McMorrow Twitter'da “Eğer iş biterse ve ekibin aktif bir parçasıysanız, evdeki çalışma alanınızın nasıl göründüğü kimin umurunda? İncelenecek ne var?” diye tepki gösterdi.

Bazı işçiler bu duruma dayanamayıp istifa ediyor.

Northeastern Üniversitesi'nde hukuk ve bilgisayar bilimi profesörü olan Ari Waldman, “İşverenlerin sürekli, müdahaleci ve gereksiz işçi gözetimi yapmasını yasaklayan bir federal yasa arıyorsanız, onu bulamayacaksınız” diye yazdı.

Öğrenciler de gözetlenmekten rahatsız

Üniversite öğrencileri de uzaktan eğitim ve sınavlar sırasında sanal gözetime tabi tutuluyor.

New York Üniversitesi, uzaktan eğitim sırasında öğrencilerin web kameralarını ve ekran paylaşım teknolojisini kullanan çevrimiçi bir gözetleme hizmetini kullanıyor.

Pennsylvania'da, baro sınavına giren hukuk öğrencileri, gözetim yazılımı kullandıktan sonra kişisel ve finansal hesaplarında olağandışı aktivite tespit edildiğini iddia ederek, gizlilik ve veri ihlali endişeleri nedeniyle ExamSoft hakkında bir soruşturma talep etti.

ABD senatosu şirkete uygulamaları hakkında sorular sordu.