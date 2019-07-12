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İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması\'nı İmzalamayacak

Kopenhag, 12 Temmuz 19 : İsveç, nükleer silahlar konusundaki BM konvansiyonunu imzalamayacağını açıkladı. 

İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması\'nı İmzalamayacak

Kopenhag, 12 Temmuz 19 : İsveç, nükleer silahlar konusundaki BM konvansiyonunu imzalamayacağını açıkladı. 

12 Temmuz 2019 Cuma 15:26
İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması\'nı İmzalamayacak

Kopenhag, 12 Temmuz 19 : İsveç, nükleer silahlar konusundaki BM konvansiyonunu imzalamayacağını açıkladı. 
İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, düzenlediği basın toplantısında, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın mevcut haliyle hazır olmadığı görüşünü taşıdıklarını belirterek, İsveç parlamentosunda çoğunluğun konvansiyonun imzalanmasını desteklemediğini söyledi. 
Wallstrom, anlaşma metninde "nükleer silahların açık bir tanımının bulunmadığını ve cevaplanması gereken çok sayıda konu olduğunu", dolayısıyla anlaşmayı imzalamaktan kaçınacaklarını kaydetti. 
İsveç hükümetinin, gözlemci statüsünde "nükleer silahsızlanma çabalarını ve nükleer silahların yasaklanması için çalışmayı sürdüreceğini" vurgulayarak, "İsveç, nükleersiz bir dünya için güçlü bir sestir." ifadesini kullandı.

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Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, Temmuz 2017'de BM'de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen, 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.
ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin gibi BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve diğer nükleer silah sahibi ülkelerin boykot ettiği müzakereler sonucu ortaya çıkan anlaşma, 20 maddeden oluşuyor.
Anlaşma tüm üyelerin her türlü nükleer silah geliştirme ve edinme faaliyetlerini yasaklıyor. Önceden bu silahlara sahip olanlardan da bunları uluslararası gözlemciler kontrolünde geri dönüşü olmayacak şekilde imha etmesi isteniyor. 
(AA/ÖZ/HA)
 

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