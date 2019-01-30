İsveç İş Bulma Kurumu Çalışanlarının Üçte Birini İşten Çıkarıyor

Stockholm, 30 Ocak 19: İsveç\'in iş ve işçi bulma kurumu kendi çalışanlarının üçte birini işten çıkaracağını açıkladı. Toplamda 13 bin 500 çalışanı olan kurumda 4 bin 500 civarında kişinin kontratı sonlandırılacak.

İki merkez sağ partinin desteğiyle kurulan koalisyon hükümetinin göreve başlamasından sonra alınan bu karar bütçe kesintileri ve reformların ilk işaretçisi oldu.

Eski bir kaynak ustası ve sendika yöneticisi olan Sosyal Demokrat Başbakan Stefan Lofve eylül ayındaki seçimleri kaybedince Merkez ve Liberal partilerin desteğini almak için vergi indirim programları ve iş gücü piyasası reformlarını kabul etmek zorunda kalmıştı.

Ocak Sözleşmesi olarak bilinen koalisyon anlaşması halihazırda iş ve işçi bulma kurumu tarafından yürütülen bir çok faaliyetin özelleştirilmesini de kapsıyordu.

Kurumun başkanı Mikael Sjoberg yaptığı yazılı açıklamada Ocak Sözleşmesi iş ve işçi bulma kurumunun görev tanımında değişiklik olduğu anlamına geliyor. Artık daha küçük ve odaklanmış olacak ifadelerini kullandı.

(EURONEWS/FG)