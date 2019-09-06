İsveç Dışişleri Bakanı İstifa Etti

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI MARGOT WALLSTRÖM AİLESİNE DAHA FAZLA ZAMAN AYIRMAK İÇİN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU
Stockholm, 6 Ağustos 19 : İsveç Dışişleri Bakanı MargotWallström istifa ettiğini açıkladı.
Wallström, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, 5 yıllık görev yaptığı Dışişleri Bakanlığından istifa ettiğini, ailesine ve torunlarına daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar aldığını söyledi.
Wallström, daha önce ülkenin devlet televizyonu SVT'ye 5 yıllık icatlarını anlatan bir röportaj vererek, "Hükümet olarak Filistin'i 2014 yılında bağımsız bir devlet olarak tanıdığımız karardan gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
(AA/ÖZ/ŞEB)