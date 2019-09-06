İsveç Dışişleri Bakanı İstifa Etti

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI MARGOT WALLSTRÖM AİLESİNE DAHA FAZLA ZAMAN AYIRMAK İÇİN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Stockholm, 6 Ağustos 19 : İsveç Dışişleri Bakanı MargotWallström istifa ettiğini açıkladı.

Wallström, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, 5 yıllık görev yaptığı Dışişleri Bakanlığından istifa ettiğini, ailesine ve torunlarına daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar aldığını söyledi.



Son 5 yılda çok şey başardıklarını dile getiren Walsström, "Dış politikada en üst ligde görev yaptığımızı söyleyebilirim. Dünyada feminist bir dış politika başlatan ilk ülke bizdik." ifadelerini kullandı.Wallström, daha önce ülkenin devlet televizyonu SVT'ye 5 yıllık icatlarını anlatan bir röportaj vererek, "Hükümet olarak Filistin'i 2014 yılında bağımsız bir devlet olarak tanıdığımız karardan gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.(AA/ÖZ/ŞEB)