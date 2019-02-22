İsveç kraliyet ailesinin tacını çalan hırsıza hapis cezası

İSVEÇ'TE KRALİYET AİLESİNİN 6,5 MİLYON AVRO DEĞERİNDEKİ TACINI VE DEĞERLİ EŞYALARINI ÇALAN HIRSIZA 4,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ



İsveç'te 7 ay önce kraliyet tacı ve mücevherlerini çalan 22 yaşındaki hırsız 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Stockholm Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, savcı tarafından 6 yıl hapis cezası istenen sanığa suçunu itiraf etmesinden dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini uygun görüldüğü belirtildi.

Başkent Stockholm'e 120 kilometre mesafedeki Strangas Katedrali'nin müzesindeki taç ve değerli eşyalar, 31 Temmuz 2018'de çalınmış, şüpheli, olaydan 2 hafta sonra yakalanmıştı. 22 yaşındaki hırsız, değerli eşyaları çaldığını itiraf etmiş ancak nereye bıraktığını açıklamamıştı.

Söz konusu değerli eşyalar, iki hafta önce Stockholm’ün kenar mahallerinden birinin çöplüğünde bulunmuştu.

Yaklaşık 6,5 milyon avro değerindeki eşyaların, 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl'ın eşi Kraliçe Kristina'ya ait olduğu biliniyor.

