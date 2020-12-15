banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
467.743
DOLAR
7.8509
STERLİN
10.5045
EURO
9.5345
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık, yok böyle tuhaflık!
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık,...
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman ve Özersay?
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman...
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal oldu
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal...
banner376

İsveç dijital paraya geçiyor! Tarih verildi

İsveç hükümeti, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştirmek için düğmeye bastı. İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, projenin 2022'de hayata geçmesinin planlandığını açıkladı.

15 Aralık 2020 Salı 09:00
İsveç dijital paraya geçiyor! Tarih verildi
banner337
banner351

İsveç dijital para birimini kullanıma sokmak için resmen ilk adımı attı. 
  
Independent'ta yer alan habere göre, İsveç hükümeti, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştirecek. 
  

banner341
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, projenin 2022'de hayata geçmesinin planlandığını açıkladı. 

Bu proje İsveç'İn dijital para konusunda yürüttüğü tek proje değil. İsveç Merkez Bankası, dijital para birimlerini destekleyen bir pilot proje üzerinde çalışıyor.  
  
İsveç, dünyanın en az nakit kullanan ülkeleri arasında yer alıyor.  Ülkedeki kağıt para kullanımı son yıllarda istikrarlı biçimde azalıyor. 
  
Ülkedeki her 10 ödemeden sadece 1'i nakit olarak yapılıyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
İsveç Dijital Para
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs İngiltere'de mutasyonla daha bulaşıcı hale geldi
Koronavirüs İngiltere'de mutasyonla daha bulaşıcı hale geldi
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Netanyahu: İsrail, ABD ve Arap ülkeleriyle İran’ı durdurma konusunda anlaştı
Netanyahu: İsrail, ABD ve Arap ülkeleriyle İran’ı durdurma konusunda anlaştı
Irak'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma
Irak'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma
Trump'tan aşı iddialarına yanıt
Trump'tan aşı iddialarına yanıt
ABD'de bakanlıklara siber saldırı
ABD'de bakanlıklara siber saldırı
Nijerya'da Boko Haram'a darbe
Nijerya'da Boko Haram'a darbe
Boris Johnson'dan 'anlaşmasız Brexit'e hazır olun' çağrısı
Boris Johnson'dan 'anlaşmasız Brexit'e hazır olun' çağrısı
Filistin'den BMGK'ya çifte standart tepkisi
Filistin'den BMGK'ya çifte standart tepkisi
ABD'de Pfizer-BioNTech'in aşısı onayı aldı
ABD'de Pfizer-BioNTech'in aşısı onayı aldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim