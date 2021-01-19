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İstinaf, Arda Turan'a “cinsel taciz“ suçundan verilen beraat kararını bozdu

19 Ocak 2021 Salı 19:15
İstinaf, Arda Turan'a “cinsel taciz“ suçundan verilen beraat kararını bozdu
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İSTANBUL BÖLGE ADLİYESİ 25. CEZA DAİRESİ, FUTBOLCU ARDA TURAN İLE ŞARKICI BERKAY ŞAHİN'İN YAŞADIKLARI KAVGA NEDENİYLE KARŞILIKLI MÜŞTEKİ-SANIK OLARAK YARGILANDIKLARI DAVA DOSYASININ İNCELEMESİNİ TAMAMLADI

Şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadıkları kavga sonrası "müşteki sanık" olarak yargılanan futbolcu Arda Turan'a "cinsel taciz" suçundan verilen beraat kararı, istinaf mahkemesince bozuldu.

Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesince Arda Turan'ın "ruhsatsız silah taşıma", ''korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek'' ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırıldığı, Özlem Şahin'e karşı "cinsel taciz" suçundan ise beraat ettiği dava dosyasını istinaf mahkemesine taşıdı. 

İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Turan'a verilen beraat hükmünü bozdu. Daire, yeniden incelenmesi ve hüküm kurulması için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Ceza dairesi kararında, Arda Turan'ın olay öncesinde Özlem Şahin'i tanımadığını, medeni durumunu bilmediğini beyan etmesine rağmen, Şahin çiftinin daha önceden aynı yerde oturduklarını, birlikte yemek yediklerini ve birbirlerini tanıdıklarını söylediği anlatıldı. 

Arda Turan ile Özlem Şahin arasında bir konuşma geçtiği, Turan'ın çarptığı için özür dilediği belirtilen kararda, ortamın kalabalık olması nedeniyle tanıkların, konuşmaların içeriğini duymalarının mümkün olup olmadığı, duydularsa da içeriğinin sorulmasının gerektiği kaydedildi. 

Yine Özlem Şahin'in konuşma sonrası hal ve tavırlarının tanıklardan sorularak fiil durumunun tespit edilmesi, aralarında geçmişe dayalı bir husumet olup olmadığının taraflardan ve tanıklardan sorularak açıklanması gerektiği belirtilen kararda, bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadığı vurgulandı.

Kararda, olay günü sanıklarla beraber olan ve soruşturma aşamasında dinlenilen tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz ile Onur Ürkmez'in yargılama esnasında ifadeleri alınmayarak, eksik araştırmayla karar verildiği ifade edildi.

Arda Turan'ın üzerine atılı "cinsel taciz" suçunun kanunda öngörülen ceza miktarının, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğu hatırlatılan kararda, "basit yargılama usulü" yönünden yeniden değerlendirilmesi için dosyanın bozulması gerektiği ve istinaf başvurusunun yerinde görüldüğü bildirildi.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. 

İddianamede, Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin ile 10 Ekim 2018 gecesi Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanına gittiği, Özlem Şahin'in mekânda kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan'ın yanına giderek omzundan dürttüğü, Şahin ile selamlaştıkları ardından cinsel taciz içerikli sözler söylediği aktarılıyor.

Özlem Şahin'in bu durumu anlattığı eşi Berkay Şahin'in Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan'ın yanına gitmesinin ardından aralarında arbede yaşandığı, Turan'ın Şahin'e kafa attığı belirtilen iddianamede, Şahin'in hastaneye götürüldüğü, Turan'ın ise sabah saat 06.20 sıralarında 6-7 kişiyle birlikte Berkay'ın tedavi gördüğü özel hastaneye gittiği kaydediliyor. 

Hastanede, Turan'ın yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği, silahı Şahin'e uzatarak, "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin." dediği, Şahin'in elinden tabancayı alarak oturdukları yerdeki yan koltuğa bıraktığı anlatılan iddianamede, ikili arasındaki diyaloğun ardından Turan'ın silahla yere doğru bir el ateş ettiği aktarılıyor. 

MAHKEME 2019'DA DAVAYI KARARA BAĞLADI

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi 11 Eylül 2019'da davayı karara bağlayarak sanık Berkay Şahin'in, Arda Turan'a yönelik hakaret suçunun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi nedeniyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Sanık Arda Turan'ın "cinsel taciz" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, sanığı "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay, "korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek"ten 10 ay ve "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırmıştı.

(AA/RU/GÜL) 
 

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Son Güncelleme: 19.01.2021 20:41
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