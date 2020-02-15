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İşte Covid-19’un (koronavirüs) fotoğrafları

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19’un (koronavirüs) fotoğraflarını yayımladı.

İşte Covid-19’un (koronavirüs) fotoğrafları

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19’un (koronavirüs) fotoğraflarını yayımladı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 08:52
İşte Covid-19’un (koronavirüs) fotoğrafları

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (NIH) bünyesindeki enstitülerden biri olan NIAID, SARS-CoV-2 önceki adıyla 2019-nCoV olarak bilinen koronavirüsün fotoğrafını yayımladı.

Enstitünün Montana eyaletinde yer alan Hamilton’daki laboratuvarı, tarama ve transmisyon elektron mikroskoplarında koronavirüsün görüntülerini üretti.

Enstitünün yazılı yaptığı açıklamada, SARS-CoV-2’nin, Aralık 2019’da ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde tespit edilen ve küresel bir halk salığı tehdidi haline gelen Covid-19 hastalığına neden olduğu belirtildi.

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Ayrıca, açıklamada koronavirüslerin yüzeyindeki 'taç'ların virüs ailesine 'corona' (korona) ismini verdiği, bunun da 'taç'ın (crown) Latincesi olduğu ve çoğu koronavirüsün taç benzeri bir görünümünün olduğu belirtildi.

Ayrıca, NIAID, Covid-19’e dair yapılan aşı geliştirme çalışmalarının da bir görüntüsünü paylaştı.

Öte yandan, Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1383’e, vaka sayısı ise 64 bin 437’ye ulaşırken, tedavi edilen kişi sayısı ise 6 bin 919 olarak açıklandı.

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Covid-19’un (koronavirüs) Fotoğrafları
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