İşte Covid-19’un (koronavirüs) fotoğrafları

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (NIH) bünyesindeki enstitülerden biri olan NIAID, SARS-CoV-2 önceki adıyla 2019-nCoV olarak bilinen koronavirüsün fotoğrafını yayımladı.
Enstitünün Montana eyaletinde yer alan Hamilton’daki laboratuvarı, tarama ve transmisyon elektron mikroskoplarında koronavirüsün görüntülerini üretti.
Enstitünün yazılı yaptığı açıklamada, SARS-CoV-2’nin, Aralık 2019’da ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde tespit edilen ve küresel bir halk salığı tehdidi haline gelen Covid-19 hastalığına neden olduğu belirtildi.
Ayrıca, NIAID, Covid-19’e dair yapılan aşı geliştirme çalışmalarının da bir görüntüsünü paylaştı.
Öte yandan, Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1383’e, vaka sayısı ise 64 bin 437’ye ulaşırken, tedavi edilen kişi sayısı ise 6 bin 919 olarak açıklandı.