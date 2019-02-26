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İstanbul Havalimanı'na taşınma 7 Nisan'da bitecek

İstanbul Havalimanı'na taşınma 7 Nisan'da bitecek

26 Şubat 2019 Salı 08:25
İstanbul Havalimanı'na taşınma 7 Nisan'da bitecek

İstanbul Havalimanı'nın daha önce iki kez ertelenen taşınma tarihi yaklaşık bir ay daha ileriye atıldı. 5 Nisan'da başlayacak yeni havalimanının taşınma işleminin 7 Nisan'da tamamlanacağı duyuruldu.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak gerçekleştirilen taşınma işleminin 6-7 Nisan tarihlerinde tamamlanacağı bildirildi.

İstanbul Havalimanı'nı işletecek olan İstanbul Grand Airport (İGA), 45 saatlik taşınma sürecinin 5 Nisan 2019 saat 03:00’da başlayıp, 7 Nisan 2019 saat 00:00'da biteceğini resmi sitesinde duyurması bekleniyor.

29 Ekim 2018'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı resmi açılış töreniyle hizmete giren İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar 1 Kasım itibarıyla başlamıştı. Taşınma işleminin tamamlanması için planlanan ilk tarih, 29-31 Aralık 2018'di. Daha sonra 1-2 Mart olarak değiştirilen taşınma tarihi son 7 Nisan'a ertelendi.

Lima, Kolin Cengiz, Mapa ve Kalyon İnşaat ortaklığı ile inşa edilen üçüncü havalimanı tamamen bittiğinde 26 milyar euroya mal olacak. Bağlantı yolları yapılan ve toplu ulaşım güzergahları belirlenen havalimanının ilk bölümleri için 6 milyar euro harcandı.

İstanbul'da açılan yeni havalimanının ilk etapta yılda 90 milyon yolcu kapasitesine ulaşması planlanıyor. Kapasitenin 10 sene içinde yıllık 200 milyona çıkarılmasıyla İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanı olması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Havalimanı
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