banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

İsrailli Yetkililer, Gazze'ye “ağır bedel ödeteceklerini“ söyledi

Tel Aviv ve ülkenin çeşitli bölgelerine uzanan roketli saldırıların ardından İsrailli yetkililer, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ağır bedel ödeyecekleri tehdidinde bulundu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:15
İsrailli Yetkililer, Gazze'ye “ağır bedel ödeteceklerini“ söyledi
banner337

Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ile ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu, "Biz savaşın göbeğindeyiz. Bugün İsrail ordusu, Hamas ve İslami Cihad'ın yüzlerce hedefine hücum etti." dedi.

Gazze'den İsrail'e atılan roketleri "saldırganlık" şeklinde niteleyen Netanyahu, aralarında büyük yöneticilerin olduğu onlarca liderinin öldürüldüğünü, Filistinlilerin kullandığı binaları, yüksek kuleleri yıktıklarını ve saldırıya bütün güçleriyle devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda söz alan Savunma Bakanı Gantz de Gazze Şeridi'nde henüz daha çok hedef bulunduğunu, bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, "Gazze'deki durumu biliyorum, terör örgütleri etkilendi, İsrail'e roket atma kararlarından dolayı zarar görmeye devam edecekler." şeklinde konuştu.

banner341
Genelkurmay Başkanı Kochavi de İsrail ordusunca, Gazze'de aralarında silah üretimi yapılan yerlerin de olduğu 500'den fazla noktanın vurulduğunu belirtti.

Kochavi "İçlerinde liderlerin de olduğu onlarca faal adamı öldürdük. Binaları vurduk ve altyapıyı yıktık. Diğer taraf Gazze'de durum kötü." ifadelerini kullandı.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerini tehditler savuran Kochavi, hiç olmadık ağır bedel ödeyeceklerini vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 12.05.2021 10:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BMGK yeniden toplanacak
BMGK yeniden toplanacak
AB turistik seyahatlere izin vermek için bazı ülkelerle görüşmeler yapıyor
AB turistik seyahatlere izin vermek için bazı ülkelerle görüşmeler yapıyor
BM: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor
BM: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor
Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde Perşembe başlayacak
Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde Perşembe başlayacak
Arap Birliği, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı
Arap Birliği, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü UYARDI!
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü UYARDI!
Netanyahu'dan açıklama
Netanyahu'dan açıklama
İsrail güçlerinin saldırılarının ardı arkası kesilmiyor
İsrail güçlerinin saldırılarının ardı arkası kesilmiyor
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
İsrail Gazze Şeridi'nde bir okulu ve evleri hedef aldı
İsrail Gazze Şeridi'nde bir okulu ve evleri hedef aldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim