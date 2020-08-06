banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
465.293
DOLAR
7.0417
STERLİN
9.2708
EURO
8.3593
Devletin özel hastane envanteri yok!
Devletin özel hastane envanteri yok!
“Bu yükü artık çekemiyoruz”
“Bu yükü artık çekemiyoruz”
Savaşa doğru
Savaşa doğru
Çanlar Tatar için fena çalıyor
Çanlar Tatar için fena çalıyor
banner355

İsrailli siyasetçiden skandal açıklama: "Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik"

İsrail'deki sağcı Zehut Partisi Başkanı Moshe Feiglin, skandal bir açıklamaya imza attı. Feiglin, dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili, "Beyrut Limanı'nda muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik" ifadelerini kullandı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 08:10
İsrailli siyasetçiden skandal açıklama: "Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik"
banner337
banner351

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada İsrail'in parmağının olduğu iddiaları ortaya atıldı. Bunun üzerine İsrail'den bir açıklama geldi. 

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi de yerel bir televizyona yaptığı açıklamada ülkesinin patlamayla ilişkisi olduğu iddiasını reddetti ve kaza olabileceğini aktardı.

banner341
Ancak İsrail'deki sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan patlamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Feiglin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgililer günü (İbrani takviminde 4-5 Ağustos) onuruna, Beyrut Limanı'nda muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik. Bu cehennemin bize roket olarak düşeceğini biliyor muydun? " ifadelerini kullandı.

Kendisinin patlayıcılar konusunda biraz bilgisi olduğunu belirten Feiglin, şunları kaydetti:

"Tanık olduğum en büyük patlama 2,5 ton TNT patlayıcısının infilakı idi. Dün Beyrut Limanı'nda gördüğümüz ise bundan çok daha fazlasıydı ki küçük bir nükleer bomba gibi yıkıcı etkisi vardı."

Patlamanın gerçek bir "şükür günü" olduğunu ileri süren Feiglin, "sevgililer günü onuruna bu harika kutlamayı düzenleyen gerçek kahramanlara" da teşekkür etti. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Moshe FeiglinBeyrut Patlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook Trump'ın paylaşımını sildi
Facebook Trump'ın paylaşımını sildi
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a destek mesajı
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a destek mesajı
AB ülkelerine göç eden İngilizlerin sayısı arttı
AB ülkelerine göç eden İngilizlerin sayısı arttı
Irak'tan Lübnan'a petrol yardımı
Irak'tan Lübnan'a petrol yardımı
Beyrut Valisi patlamanın yol açtığı zararı açıkladı
Beyrut Valisi patlamanın yol açtığı zararı açıkladı
Patlama Lübnan'ın kalbine ağır hasar verdi
Patlama Lübnan'ın kalbine ağır hasar verdi
Beyrut'ta bilanço: 135 ölü, 5000 yaralı
Beyrut'ta bilanço: 135 ölü, 5000 yaralı
Lübnan Elektrik Kurumu Merkez Binası, Beyrut'taki Patlama Sonucu Tamamen Yıkıldı
Lübnan Elektrik Kurumu Merkez Binası, Beyrut'taki Patlama Sonucu Tamamen Yıkıldı
Dünyada Yaklaşık 700 Milyon İnsan 43 Farklı Ülkede Su Kıtlığı Çekiyor
Dünyada Yaklaşık 700 Milyon İnsan 43 Farklı Ülkede Su Kıtlığı Çekiyor
Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü
Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim