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İsrailli Bakan, İran ile çatışmanın “an meselesi“ olduğunu söyledi

İsrail Finans Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin İran ile çatışmasının "an meselesi" olduğunu ve bunun çok uzak olmadığını ileri sürdü.

22 Ekim 2021 Cuma 06:55
İsrailli Bakan, İran ile çatışmanın “an meselesi“ olduğunu söyledi

Liberman, Walla News haber sitesine yaptığı açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yenilenmesi için yapılması planlanan müzakerelere değinen Liberman, "Hiçbir diplomatik süreç veya anlaşma İran'ın nükleer programını durduramaz." dedi.
Açıklamalarında İran'ı hedef alan Liberman, "İran ile çatışma an meselesi, bu da çok uzak değil." ifadesini kullandı.

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İsrail'in Kanal 12 televizyonunda 18 Ekim'de yer alan haberde, İsrail yönetiminin, İran'ın nükleer tesislerine saldırı kabiliyetini artırmak için 5 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 1,53 milyar dolar) fon ayırdığı iddia edilmişti.

 

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Son Güncelleme: 21.10.2021 20:25
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