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İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı

İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı

15 Mart 2019 Cuma 10:01
İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı

Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e iki adet roket atıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den Tel Aviv'e iki roket atılması üzerine kentteki alarmların devreye girdiği belirtildi.

Ordu açıklamasında olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde söz konusu roketlerden birinin hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise Tel Aviv yakınındaki boş bir araziye düştüğü ifade edildi.

NETANYAHU GÜVENLİK KURMAYLARINI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde Tel Aviv'deki Genelkurmay Başkanlığı binasında güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı yapacağı kaydedildi.

İsrail basını roketlerin Filistin İslami Cihad Hareketi tarafından atıldığını iddia ederken, Filistinli direniş örgütlerinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
Tel Aviv Roket Saldırısı
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