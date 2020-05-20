banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102171
ALTIN
382.619
DOLAR
6.7910
STERLİN
8.3111
EURO
7.4362
banner339
Rogers: “Çevre konusunda duyarlılık da son derece önemli”
ROGERS'DAN DEĞERLENDİRMELER
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
DÜNYA GENELİNDE SON DURUM
Otel ve plajlarda alınacak önlemler açıklandı
COVID-19 TEDBİRLERİ
Amcaoğlu: "Türkiye’nin yardımı olmadan, bu krizden sağlıklı çıkmamız mümkün değil"
AMCAOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

İsrail’de ibadethanelerin kapıları açılıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle mart ayının sonlarından itibaren kapatılmaya başlanan ülkedeki tüm ibadethanelerin bugünden itibaren yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:00
İsrail’de ibadethanelerin kapıları açılıyor
banner337
banner345

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ile yaptığı istişare sonrası ülkedeki ibadethanelerin yeniden açılmasına karar verdiğini belirtti.

İbadethanelerin kişisel temizlik, maske kullanımı, iki metrelik aralıklarla ibadete durmak ve 50 kişiyi aşmamam şartıyla açılacağına işaret eden Netanyahu, cami ve kiliselerin de dahil olup olmadığına ayrıca yer vermedi.

banner341
Ancak İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, söz konusu kararın ülkedeki cami ve kiliseleri de kapsadığı, Ramazan Bayramı’ndan sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın da ibadete açılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 278 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 16 bin 659'a yükseldi.

İsrail yönetimi, cuma günü COVID-19 ile mücadele kapsamında getirdiği tedbirleri gevşetirken, açık alanda sınırlı sayıda davetlinin katılabileceği düğünlerin önünü açmıştı.

İsrail'de daha önce de salgın nedeniyle kapatılan okullarda eğitim kademeli olarak başlamış, alışveriş merkezleri ve pazarlar da yeniden açılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Israil Ibadethaneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'da ateşkes çağrısında bulundu
Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'da ateşkes çağrısında bulundu
Guterres'ten video mesajlı BM Genel Kurulu önerisi
Guterres'ten video mesajlı BM Genel Kurulu önerisi
Katar, Fildişi Sahili petrol piyasasına girdi
Katar, Fildişi Sahili petrol piyasasına girdi
Güney Geçiş Konseyi: Arap koalisyonuyla ortaklık sürüyor
Güney Geçiş Konseyi: Arap koalisyonuyla ortaklık sürüyor
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttıyor
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttıyor
Alman İstihbaratının Yurt Dışı Dinleme Faaliyetleri Anayasaya Aykırı Bulundu
Alman İstihbaratının Yurt Dışı Dinleme Faaliyetleri Anayasaya Aykırı Bulundu
Almanya'da Ekonomik Güven Mayısta Yükseldi
Almanya'da Ekonomik Güven Mayısta Yükseldi
Abd'de Kovid-19'a Karşı
Abd'de Kovid-19'a Karşı "evde Kal" Uygulamasıyla 230 Binden Fazla Ölüm Engellendi
Ab'den
Ab'den "100 Milyar Avroluk Ücret Destek Programına" Onay

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim