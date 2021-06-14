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İsrail’de halk Netanyahu’nun gidişini kutladı

İsrail'de koalisyon hükümetinin dün akşam Mecliste güvenoyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:17
İsrail’de halk Netanyahu’nun gidişini kutladı
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İsrail’de Gelecek Var lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, güvenoyu alarak 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemini sona erdirdi.

İsrailliler, 12 yılı aşkın süredir aralıksız başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu döneminin sonra ermesini kutladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu devirmeyi amaçlayan koalisyonun güven oylaması öncesi parti liderleri Meclis Genel Kuruluna hitap etti.

Kürsüye ilk olarak, yeni kurulan koalisyon hükümetinin ortaklarından olan Yamina lideri Naftali Bennett çıktı.

Netanyahu'nun blokunda yer alan milletvekilleri sık sık Genel Kurula hitap eden Bennett'e tepki göstererek konuşmasını kesti.

Bennett'e tepki gösteren bazı milletvekilleri Meclis korumaları tarafından Genel Kurul dışına çıkarıldı.

Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise Netanyahu'ya yakın milletvekillerinin, Bennett'in sık sık sözünü kesmesine tepki amacıyla konuşma yapmadan kürsüden indi.

Lapid'in ardından kürsüye gelen Netanyahu, rakibi Bennett'e yüklendi ve kurulacak koalisyonu "kısa zamanda" yıkacaklarını ileri sürdü.

Parti liderlerinin konuşmasının ardından Lapid-Bennett liderliğindeki koalisyon hükümetinin oylamasına geçildi.

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Yapılan oylama sonucu, 120 sandalyeli Mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle koalisyon hükümeti güvenoyu almış oldu.

NETANYAHU MUHALEFET İÇİN AYRILAN BÖLÜME GEÇTİ

Yapılan oylamanın ardından Netanyahu Mecliste hükümet için ayrılan koltuklardan kalkarak muhalefet için ayrılan bölüme oturdu.

Daha sonra İsrail'in yeni başbakanı olan Naftali Bennett ve koalisyon hükümetinin bakanları tek tek Meclis kürsüsüne gelerek yemin etti.

MEYDANDA KUTLADILAR

Binlerce İsrailli, Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyonun Mecliste güvenoyu almasının ardından Tel Aviv’deki Rabin Meydanı'nda toplandı.

İsrail bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık "Bu ülke bizim, Netanyahu gitti", "Netanyahu hapse" sloganları attı.

Kutlamanın yapıldığı alana Netanyahu’nun fotoğrafı asılı "suç bakanı" yazılı pankart da asıldı.

Rabin Meydanı'nda kutlama yapan İsrailliler, daha sonra Tel Aviv’de Habima Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Meydana ulaşan İsrailliler gece geç saatlere kadar burada da kutlamalarına devam etti.

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Son Güncelleme: 14.06.2021 10:03
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