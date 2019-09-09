banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100605
ALTIN
278.190
DOLAR
5.7495
STERLİN
7.1064
EURO
6.3613
Serdar Denktaş istifa etti
Son Dakika
SERDAR DENKTAŞ İSTAİFA ETTİ
Cezaevine gönderildi
20 GÜN HAPİS YATACAK
İzinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı
BİR KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Kanunsuz avlanan iki kişi tutuklandı
KANUNSUZ AVLANAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
banner307
Flaş Haber
Serdar Denktaş istifa etti
Kapat

İsrail Son 6 Ayda Gazze\'de 30 Gazeteciyi Yaraladı

Cenevre, 9 Eylül 19 (.): Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail güvenlik güçlerinin son 6 ayda sadece Gazze Şeridi\'nde 30 gazeteciyi yaraladığını bildirdi.

İsrail Son 6 Ayda Gazze\'de 30 Gazeteciyi Yaraladı

Cenevre, 9 Eylül 19 (.): Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail güvenlik güçlerinin son 6 ayda sadece Gazze Şeridi\'nde 30 gazeteciyi yaraladığını bildirdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:20
İsrail Son 6 Ayda Gazze\'de 30 Gazeteciyi Yaraladı

Cenevre, 9 Eylül 19 (.): Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail güvenlik güçlerinin son 6 ayda sadece Gazze Şeridi'nde 30 gazeteciyi yaraladığını bildirdi.

Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumunun açılışında, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'deki insani duruma ilişkin raporu sundu.

İnsan Hakları Konseyi'nin 22 Mart'ta İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul ettiğini anımsatan Bachelet, "Bu dönemde de Gazze'deki geniş çaplı sivil protestolar da dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası insan hakları hukuku konusunda ciddi ihlaller devam etti." dedi.

Filistinlilerin Gazze Şeridi sınırında barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini 30 Mart 2018'de başlattığını hatırlatan Bachelet, İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz, lastik kaplamalı bombalar, tazyikli su ile saldırmasının yanı sıra düzenli olarak hakiki mühimmat kullanmayı sürdürdüğünü aktardı.

Bachelet, "Bunların doğrudan sonucu olarak 22 Mart 2019'dan bu yana 5'i çocuk 13 Filistinli öldürüldü. Daha geçen cuma günü 14 ve 17 yaşlarında iki erkek çocuğu çitin yanında gösteri yaparken İsrail Toplum Güçlerinin hakiki mühimmat kullanmasıyla öldürüldü. İlk izlenimler, onların hayati bir tehlike veya ciddi yaralanma tehdidi olmayan bir ortamda öldürüldüğünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE GAZETECİLERİN VURULMASINA TEPKİ

Marttan bu yana sağlık çalışanları ve gazeteciler dahil yüzlerce kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Bachelet, yaralananların pek çoğunda kalıcı hasarlar oluştuğunu, 20 kişinin ampütasyon (uzuv kesilmesi) durumuna düştüğünü ve 6 kişinin de kalıcı olarak bir gözünü kaybettiğini belirtti.

banner317
Gösterilerin ilk yılında da 189 Filistinli göstericinin İsrail tarafından öldürüldüğünü ifade eden Bachelet, 263 çocuğun da hakiki mühimmat ile yaralanmasının kendileri için büyük endişe kaynağı olduğunun altını çizdi.

İsrail güvenlik güçlerini sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarından dolayı eleştiren Bachelet, 22 Mart'tan bu yana sağlık çalışanı üniformaları giydikleri açıkça görülen 45'ten fazla ilk yardım çalışanının yaralıları kurtarma operasyonları esnasında vurulduğuna dikkati çekti.

İSRAİL DÖRT AA MUHABİRİNİ YARALAMIŞTI

Bachelet, "Aynı dönemde protestoları haberleştiren 30 gazeteci İsrail toplum güçleri tarafından yaralandı." şeklinde konuştu.

İsrail'i uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye davet eden Bachelet, İsrail'e Gazze'deki gösterilerde şehit ve yaralananlara yönelik gerekli soruşturmaları başlatması çağrısında bulundu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin başladığı 30 Mart 2018'den bu yana ikisi abluka altındaki Gazze Şeridi, ikisi de işgal altındaki Batı Şeria'da olmak üzere dört Anadolu Ajansı (AA) muhabiri İsrail güçlerince yaralanmıştı.

Aynı dönemde Gazze'de farklı medya kuruluşlarında görevle 2 gazeteci ise öldürülmüştü.

(AA/RÇ/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Partisiyle Ters Düşen Avam Kamarası Başkanı Bercow Görevi Bırakacak
Partisiyle Ters Düşen Avam Kamarası Başkanı Bercow Görevi Bırakacak
Anlaşmasız Brexıt'i Önleyecek Tasarıya Kraliçe'den Onay
Anlaşmasız Brexıt'i Önleyecek Tasarıya Kraliçe'den Onay
"takas Rusya Ve Ukrayna Arasındaki İlişkileri İyileştirecek"
İtalya'dan sonra Fransa'da da zeytin ağaçlarında ölümcül bakteri
İtalya'dan sonra Fransa'da da zeytin ağaçlarında ölümcül bakteri
Japonya'da Tayfun Can Aldı
Japonya'da Tayfun Can Aldı
Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü
Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü
Nijerya'da Son Bir Haftadaki Silahlı Saldırılarda 17 Kişi Öldü
Nijerya'da Son Bir Haftadaki Silahlı Saldırılarda 17 Kişi Öldü
Ab, Kırım'daki Rus Yerel Seçimlerini Tanımayacak
Ab, Kırım'daki Rus Yerel Seçimlerini Tanımayacak
İtalya'da 2. Conte Hükümeti Güvenoyu Arıyor
İtalya'da 2. Conte Hükümeti Güvenoyu Arıyor
Hindistan Kayıp Ay Modülünü Buldu
Hindistan Kayıp Ay Modülünü Buldu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim