İsrail Polisinden Mescid-i Aksa İçinde Filistinlilere Saldırı

Kudüs, 11 Ağustos 19 (.): İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını istedi.
Filistinliler tekbir ve sloganlarla İsrail polisine tepki gösterirken, yüzlerce fanatik Yahudi de El-Meğaribe Kapısı’nın diğer tarafında Harem-i Şerif’e baskın düzenlemek üzere hazır bekledi.
Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, İsrail polisinin birçok Filistinliyi gözaltına aldığını, Harem-i Şerif’i boşaltmaya çalıştığını ve kapılarını kapattığını kaydetti.
Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle gerçekleştirdiği saldırıda birçok Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
(AA/ID/GÜL)