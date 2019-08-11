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İsrail Polisinden Mescid-i Aksa İçinde Filistinlilere Saldırı

Kudüs, 11 Ağustos 19 (.): İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa\'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif\'in içinde müdahale etti.

İsrail Polisinden Mescid-i Aksa İçinde Filistinlilere Saldırı

Kudüs, 11 Ağustos 19 (.): İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa\'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif\'in içinde müdahale etti.

11 Ağustos 2019 Pazar 08:00
İsrail Polisinden Mescid-i Aksa İçinde Filistinlilere Saldırı

Kudüs, 11 Ağustos 19 (.): İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını istedi.

Filistinliler tekbir ve sloganlarla İsrail polisine tepki gösterirken, yüzlerce fanatik Yahudi de El-Meğaribe Kapısı’nın diğer tarafında Harem-i Şerif’e baskın düzenlemek üzere hazır bekledi.

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Kudüs İslami Vakıflar yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğunu ve aralarında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb’in de bulunduğu bazı Filistinlilerin yaralandığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, İsrail polisinin birçok Filistinliyi gözaltına aldığını, Harem-i Şerif’i boşaltmaya çalıştığını ve kapılarını kapattığını kaydetti.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle gerçekleştirdiği saldırıda birçok Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

(AA/ID/GÜL)
 

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