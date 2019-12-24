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İsrail Mahkemesi, Yahudi Yerleşimcilerden Filistinli Ailenin Evini Boşaltmasını İstedi

İSRAİL MAHKEMESİ, YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN 14 YIL ÖNCE ELE GEÇİRDİKLERİ, FİLİSTİNLİ AİLEYE AİT EVİ TAHLİYE ETMELERİ YÖNÜNDE KARAR ALDI

İsrail Mahkemesi, Yahudi Yerleşimcilerden Filistinli Ailenin Evini Boşaltmasını İstedi

İSRAİL MAHKEMESİ, YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN 14 YIL ÖNCE ELE GEÇİRDİKLERİ, FİLİSTİNLİ AİLEYE AİT EVİ TAHLİYE ETMELERİ YÖNÜNDE KARAR ALDI

24 Aralık 2019 Salı 08:50
İsrail Mahkemesi, Yahudi Yerleşimcilerden Filistinli Ailenin Evini Boşaltmasını İstedi

İSRAİL MAHKEMESİ, YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN 14 YIL ÖNCE ELE GEÇİRDİKLERİ, FİLİSTİNLİ AİLEYE AİT EVİ TAHLİYE ETMELERİ YÖNÜNDE KARAR ALDI
Kudüs, 24 Aralık 19 (.): İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, 14 yıl önce Yahudi yerleşimcilerin ele geçirdiği Filistinli bir aileye ait evin boşaltılarak sahiplerine teslim edilmesine hükmetti.
Yerel basında yer alan habere göre, İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi, Filistinli Bakri ailesine ait evi satın aldığı iddia edilen firmanın bu işlemi yasal olmayan yollardan yaptığı yönünde karara vardı.
 Mahkeme, Yahudi yerleşimcilerden 2005 yılından bu yana kaldıkları evi 45 gün içinde boşaltmalarını isterken, Filistinli sahiplerinin de mülklerine dönebileceği kararını verdi. 
Bakri ailesi 2001 yılında İkinci İntifada sırasında El-Halil kentindeki evlerini boşaltmak zorunda kalmış, 2005'te ise 3 Yahudi yerleşimci aile, söz konusu evi işgal etmişti. 

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Filistinli aile İsrail'e ait Kudüs Sulh Mahkemesine başvurmuş, görülen davanın ardından Yahudi yerleşimcilerin evi boşaltmasına hükmedilmişti. Yahudi yerleşimciler ise karara uymayarak evi tahliye etmemişti. 
Bunun yanı sıra İsrailli bir emlak şirketi de Bakri ailesine ait evi satın aldığını öne sürmüştü. 
Evlerini kimseye satmadıklarını belirten Bakri ailesi mücadelesine devam ederken, söz konusu firmanın evi satın aldığını ileri sürdüğü üçüncü tarafın evraklarda oynama yaptığı ortaya çıkmıştı.
(AA/TUĞ/HÖ)
 

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