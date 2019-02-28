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"israil\'in İhlalleri Savaş Suçu Kapsamına Girebilir"

BM 2018 GAZZE PROTESTOLARI BAĞIMSIZ SORUŞTURMA KOMİSYONU RAPORUNDAN:

"israil\'in İhlalleri Savaş Suçu Kapsamına Girebilir"

BM 2018 GAZZE PROTESTOLARI BAĞIMSIZ SORUŞTURMA KOMİSYONU RAPORUNDAN:

28 Şubat 2019 Perşembe 11:49


BM 2018 GAZZE PROTESTOLARI BAĞIMSIZ SORUŞTURMA KOMİSYONU RAPORUNDAN: "İSRAİL'İN GEÇEN YIL GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK İHLALLERİ SAVAŞ SUÇU VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR KAPSAMINA GİREBİLİR"
Cenevre, 28 Şubat 19 : Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin kabul etmesiyle Gazze'deki olayları araştırmak için geçen yıl mayısta kurulan Komisyon'un raporu, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Komisyon Başkanı Arjantinli insan hakları uzmanı Santiago Canton, rapora ilişkin, "Komisyon'un, 'Büyük Mart Yürüyüşünde' İsrail askerlerinin uluslararası insan hakları ve insancıl hukuka yönelik ihlallerde bulunduğuna inanmak için makul gerekçeleri var. Bu ihlallerin bazılarını savaş suçu veya insanlığa karşı suçlar oluşturabilir." dedi.
30 Mart'tan 31 Aralık 2019'a kadarki dönemi içeren raporda, "İsrail'in geçen yıl Gazze'deki Filistinlilere yönelik ihlalleri savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebilir." ifadeleri kullanılırken, "Filistinli sivillere kasten ateş açarak, 189'unu öldüren İsrail askerleri için acil soruşturma başlatılmalı." denildi.
Raporda, öldürülen Filistinlilerin 183'ünün gerçek mermilerle yaşamını yitirdiği, yine 6 bin 106 Filistinlinin de gerçek mermilerle yaraladığına dikkat çekildi.
Öldürülen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için "Yakın bir tehdit" oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedildi.
BM Soruşturma Komisyonu'nun hazırladığı rapor, 18 Mart'ta İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumuna sunulacak.
(AA/AK/ÖK)

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