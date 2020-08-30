İsrail İle Bae Arasındaki Normalleşme Anlaşmasının Gelecek Ay İmzalanması Bekleniyor

Kudüs, 30 Ağustos 20 : İsrail yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imza töreninin eylül ortasında Washington'da gerçekleştirilmesini umuyor.

İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofir Akunis, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, ülkesinin BAE ile vardığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imza günü için henüz kesin tarih belirlenmediğini, ancak gelecek ay ortasında törenin yapılmasını beklediklerini belirtti.

Akunis, yarın Abu Dabi'ye gidecek olan İsrailli ve ABD'li heyetin BAE'li yetkililerle iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin önünü açacak anlaşmanın imza tarihi konusunu da görüşeceğini ifade etti.

Anlaşmasının Washington'da imzalanacağını dile getiren Akunis, "Yarın BAE'da yapılacak görüşmelerin sonuçlarında biri de anlaşmanın imza tarihinin belirlenmesi olacaktır. İmza töreninin Roş Aşana'dan (İbrani takvimine göre bu yıl 18 Eylül'de kutlanacak yılbaşı) önce yapılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.



İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ve ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner'in de aralarında olduğu İsrailli ve ABD'li yetkililer bir dizi temasta bulunmak üzere yarın BAE'ye gidecek.ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.(AA/AK/HÖ)