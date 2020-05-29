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İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Aa Serbest Foto Muhabirini Yaraladı

Kudüs, 29 Mayıs 20 (.): İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria\'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı\'na karşı düzenlenen gösteriye müdahale sırasında Anadolu Ajansı (AA) serbest foto muhabiri Nidal Iştiyye\'nin de aralarında bulunduğu 5 Filistinliyi yaraladı.

29 Mayıs 2020 Cuma 18:25
İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Aa Serbest Foto Muhabirini Yaraladı
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Kudüs, 29 Mayıs 20 (.): İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'na karşı düzenlenen gösteriye müdahale sırasında Anadolu Ajansı (AA) serbest foto muhabiri Nidal Iştiyye'nin de aralarında bulunduğu 5 Filistinliyi yaraladı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesi ile Ramallah'a bağlı Nilin beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'na tepki amacıyla gösteri düzenledi.
İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi. 
Kefr Kaddum'daki gösteriyi takip eden AA'nın serbest foto muhabiri İştiyye ve 4 gösterici İsrail güçlerince açılan plastik mermilerin hedefi oldu.

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Ayağından yaralanan Iştiyye, tedavisinin bölgede bulunan Filistinli sağlık ekiplerince yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti. 
Iştiyye, 2017'de de yine Kefr Kaddum'daki gösterileri takip ettiği sırada İsrail güçlerince ayağından plastik mermiyle yaralanmıştı.
(AA/GÖZ/ÖK)
 

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