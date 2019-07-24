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İsrail Güçleri Batı Şeria\'da 23 Filistinli\'yi Gözaltına Aldı

Kudüs, 24 Temmuz 19 (.): İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria\'da 23 Filistinli\'yi gözaltına aldı.

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da 23 Filistinli\'yi Gözaltına Aldı

Kudüs, 24 Temmuz 19 (.): İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria\'da 23 Filistinli\'yi gözaltına aldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:30
İsrail Güçleri Batı Şeria\'da 23 Filistinli\'yi Gözaltına Aldı

Kudüs, 24 Temmuz 19 (.): İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinli'yi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 23 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtildi.
Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.
İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.
Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
(AA/TUĞ/GÜL)
 

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