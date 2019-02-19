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İsrail Güçleri 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Kudüs, 19 Şubat 19 : İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria\'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria\'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda

İsrail Güçleri 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Kudüs, 19 Şubat 19 : İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria\'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria\'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda

19 Şubat 2019 Salı 10:31
İsrail Güçleri 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Kudüs, 19 Şubat 19 : İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 22 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor. İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

(AA/ÖZ/ÖK)

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