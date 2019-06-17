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İsrail Golan Tepeleri\'ndeki Yerleşkeye Trump’ın Adını Verdi

Kudüs, 17 Haziran 19 : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri\'nde ABD Başkanı Donald Trump\'ın ismini taşıyacak yeni Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.

İsrail Golan Tepeleri\'ndeki Yerleşkeye Trump’ın Adını Verdi

Kudüs, 17 Haziran 19 : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri\'nde ABD Başkanı Donald Trump\'ın ismini taşıyacak yeni Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:44
İsrail Golan Tepeleri\'ndeki Yerleşkeye Trump’ın Adını Verdi

Kudüs, 17 Haziran 19 : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini taşıyacak yeni Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.

Golan Tepeleri'nde düzenlenen törende "tarihi bir gün" ifadesini kullanan Başbakan Benyamin Netanyahu, söz konusu yerleşkeye "Trump Tepeleri" (Ramat Trump) adını vererek "İsrail'in ve şahsının kadim dostu Trump'ı onurlandırmak istediklerini" söyledi.

Netanyahu, "Yahudiler ve Yahudi olmayanlar için Golan Tepeleri'ndeki inşa çalışmalarına devam edeceklerini" sözlerine ekledi.

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Törende konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Trump'ın kısa süre önce doğum gününü kutladığını hatırlatarak, "(Başkan için) ‚Ramat Trump'dan‘ daha uygun bir hediye düşünemiyorum" diye konuştu.

ABD Başkanı da attığı tweette Netanyahu'ya hitaben, "Teşekkürler sayın Başbakan, (bu) büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

ABD, geçtiğimiz Mart ayında Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanıdığını açıklayarak tartışmalı bir karara imza atmıştı.

Resmi olarak Suriye'nin bir parçası olan Golan Tepeleri, 1967'de İsrail ve Arap ülkelerini karşı karşıya getiren Altı Gün Savaşı'nda işgal edilmiş ve 1981 yılında da İsrail tarafından ilhak edilmişti. Tek taraflı bu ilhak uluslararası toplum tarafından tanınmazken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1967 tarihli 242 numaralı kararı uyarınca İsrail bu bölgede halen işgalci konumda bulunuyor.

(DW/FG)

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