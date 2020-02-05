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İsrail Gazzeli Balıkçıların Avlanma Mesafesini Düşürdü

Kudüs, 5 Şubat 20 (TAK): İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi\'nden gönderilen patlayıcı ekli balonları ve atılan roketleri gerekçe göstererek Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürme kararı aldı.

İsrail Gazzeli Balıkçıların Avlanma Mesafesini Düşürdü

Kudüs, 5 Şubat 20 (TAK): İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi\'nden gönderilen patlayıcı ekli balonları ve atılan roketleri gerekçe göstererek Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürme kararı aldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:29
İsrail Gazzeli Balıkçıların Avlanma Mesafesini Düşürdü

Kudüs, 5 Şubat 20 (TAK): İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen patlayıcı ekli balonları ve atılan roketleri gerekçe göstererek Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin 15 milden 10 mile indirildiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına gönderilen patlayıcı ekli balonlar ve atılan roketler nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.

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İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 

Tel Aviv yönetimi, Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan gerilimleri gerekçe göstererek Gazze Şeridi’ndeki balıkçıların avlanma mesafesini sık sık düşürüyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yapıyor ve bu yolla 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

(AA/FG)

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