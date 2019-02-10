Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.851
DOLAR
5.2423
STERLİN
6.7801
EURO
5.9424
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
İki araç çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika
İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK…
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282

İsrail Filistinli Tutuklu Ve Şehit Ailelerinin Ödeneklerini Kesecek

Kudüs, 10 Şubat 19 (.): İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasanın gelecek hafta uygulanmaya başlayacağını söyledi.

İsrail Filistinli Tutuklu Ve Şehit Ailelerinin Ödeneklerini Kesecek

Kudüs, 10 Şubat 19 (.): İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasanın gelecek hafta uygulanmaya başlayacağını söyledi.

10 Şubat 2019 Pazar 14:10
İsrail Filistinli Tutuklu Ve Şehit Ailelerinin Ödeneklerini Kesecek

Kudüs, 10 Şubat 19 (.): İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasanın gelecek hafta uygulanmaya başlayacağını söyledi.
Haftalık olağan kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail\'in tahsil ettiği Filistin\'e ait vergilerden Filistin hükümetinin tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesini öngören yasanın uygulanmasını gelecek hafta Güvenlik Kabinesi\'nde görüşüleceğini belirtti.
Yasanın hayata geçirilmesi için gerekli kurumların çalışmalarını gelecek hafta sonuna kadar tamamlayacağını dile getiren Netanyahu, "Gelecek pazar Güvenlik Kabinesi\'ni toplayacağım ve ödeneklerin kesilmesi için gereken kararı onaylayacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın gelecek haftadan itibaren ödenekler kesilmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı, İsrail parlamentosunda, 2 Temmuz’da yapılan ikinci ve üçüncü oylamaların ardından kabul edilerek yasalaşmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, durumu eleştirerek, “Elimizde tek bir kuruş bile kalsa onu şehit ve esir ailelerine harcayacağız.” demişti.
İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasayla bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesi hedefleniyor.
(AA/HA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres Mültecilere Kapılarını Kapatanlara Afrika'yı Hatırlattı
Guterres Mültecilere Kapılarını Kapatanlara Afrika'yı Hatırlattı
Hitler'in Tablolarına Açık Artırmada Alıcı Çıkmadı
Hitler'in Tablolarına Açık Artırmada Alıcı Çıkmadı
Afganistan'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü
Afganistan'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "ne Filistin’e Ne De Venezuela’ya Herhangi Bir Abd Müdahalesini Kabul Etmiyoruz"
Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi Okullarının Yarısında Su Ve Tuvalet Yok
Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi Okullarının Yarısında Su Ve Tuvalet Yok
Afrika Birliğinden Libya İçin Uluslararası Konferans Çağrısı
Afrika Birliğinden Libya İçin Uluslararası Konferans Çağrısı
İran'ın Atom Bombası Formülüne Sahip Olduğu İddiası
İran'ın Atom Bombası Formülüne Sahip Olduğu İddiası
Afrika Birliği Dönem Başkanlığı Mısır’a Geçti
Afrika Birliği Dönem Başkanlığı Mısır’a Geçti
İran'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem
İran'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem
Avrupa'nın inanılmaz 7 ünlü firar hikayesi
Avrupa'nın inanılmaz 7 ünlü firar hikayesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim