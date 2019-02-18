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İsrail’de Vişegrad Ülkeleri Toplantısı İptal Oldu

POLONYA’NIN TOPLANTIYA KATILMAMA KARARININ ARDINDAN VİŞEGRAD ÜLKELERİ VE İSRAİL ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

İsrail’de Vişegrad Ülkeleri Toplantısı İptal Oldu

POLONYA’NIN TOPLANTIYA KATILMAMA KARARININ ARDINDAN VİŞEGRAD ÜLKELERİ VE İSRAİL ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
İsrail’de Vişegrad Ülkeleri Toplantısı İptal Oldu


POLONYA’NIN TOPLANTIYA KATILMAMA KARARININ ARDINDAN VİŞEGRAD ÜLKELERİ VE İSRAİL ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

Prag, 18 Şubat 19 : İsrail’de bugün başlaması planlanan İsrail-Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4: Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) ortak toplantısı, Polonya’nın katılmama kararı nedeniyle iptal oldu.
Çekya Radyosunun haberine göre Çekya Başbakanı AndrejBabiş, Polonya ile İsrail arasında yaşanan kriz üzerine Polonya'nın, toplantıya katılmama kararı almasından dolayı V4+İsrail toplantısının iptal edildiğini duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanı YisraelKatz, bugün yaptığı açıklamada, Polonyalıları Yahudi düşmanlığıyla suçlayarak, "Polonyalılar anne sütü ile Yahudi düşmanlığı içtiler." ifadesini kullanmıştı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Katz'ın ifadelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "ifadelerinin ırkçı, kabul edilemez ve Polonya düşmanlığının bir örneği" olduğuna dikkati çekmiş ve ülkesinin V4+İsrail toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Şubat'ta, "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı." demişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de V4-İsrail toplantısına katılmayacağını ve ülkesinin Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz tarafından temsil edileceğini söylemişti.
(AA/AK/ŞEB)

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