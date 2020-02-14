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İsrail\'de Üçüncü Seçim De Koalisyon Düğümünü Çözecek Gibi Gözükmüyor

Kudüs, 14 Şubat 20 (TAK): İsrail\'de gelecek ay yapılacak erken genel seçimin, 1 yılı aşkın süredir devam eden ve 2019\'da düzenlenen iki seçime rağmen aşılamayan koalisyon krizine yine çözüm olamayacağı belirtiliyor.

İsrail\'de Üçüncü Seçim De Koalisyon Düğümünü Çözecek Gibi Gözükmüyor

Kudüs, 14 Şubat 20 (TAK): İsrail\'de gelecek ay yapılacak erken genel seçimin, 1 yılı aşkın süredir devam eden ve 2019\'da düzenlenen iki seçime rağmen aşılamayan koalisyon krizine yine çözüm olamayacağı belirtiliyor.

14 Şubat 2020 Cuma 15:40
İsrail\'de Üçüncü Seçim De Koalisyon Düğümünü Çözecek Gibi Gözükmüyor

Kudüs, 14 Şubat 20 (TAK): İsrail'de gelecek ay yapılacak erken genel seçimin, 1 yılı aşkın süredir devam eden ve 2019'da düzenlenen iki seçime rağmen aşılamayan koalisyon krizine yine çözüm olamayacağı belirtiliyor.

Ülkede geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere 2 erken seçim yapıldı, ancak her ikisinde de sağ ve sol blokta yer alan partiler koalisyon hükümeti için gerekli milletvekili sayısına ulaşamadı.

Yeterli çoğunluğu sağlayamayan sağ ve sol bloktaki partilerin görüş ayrılıkları nedeniyle koalisyonun kurulamadığı ülkede hükümet krizi 1 yıldan uzun süredir çözüm bekliyor.

İsrailli seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılacak erken seçim için 2 Mart'ta sandık başına gidecek.

Kamuoyu yoklamaları ise bu seçimde de geçen senekilerle benzer sonuçların ortaya çıkacağını gösteriyor.

NETANYAHU'NUN BU SEÇİMİ DE KAYBETMESİ BEKLENİYOR 

Seçime 3 haftadan az süre kalırken yapılan kamuoyu yoklamaları önceki seçimlerde olduğu gibi hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamayacağını ortaya koyuyor. 

İsrail Hayom gazetesinin anketine göre, Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili göndererek seçimleri önde tamamlaması bekleniyor.

Mavi-Beyaz'ı takip eden Netanyahu'nun partisi Likud'un ise 34 milletvekili çıkaracağı tahmin edilirken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun oylarını koruyarak 13 milletvekiliyle meclisteki üçüncü büyük grup olacağı belirtiliyor.

Geçen yıl yapılan iki erken seçimde kilit role sahip olan eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisinin ise en az 6 milletvekili çıkaracağı öngörülüyor.

SAĞ VE SOL BLOK KOALİSYON HÜKÜMETİNİ KURACAK SAYIYA ULAŞAMIYOR

Kurulduğu 1948'den bu yana koalisyonlar tarafından yönetilen İsrail'de, hükümet kurabilmek için 61 milletvekilinin güvenoyu gerekiyor.

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Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokun 57, Gantz'ın liderliğindeki sol blokun ise 44 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Hem sağ hem de sol blokun koalisyon hükümetini kuracak çoğunluğa ulaşamayacağı, bu nedenle Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in önceki iki seçimde olduğu gibi 2 Mart'taki seçimde de kilit role sahip olacağı yorumları yapılıyor.

İSRAİL VATANDAŞI FİLİSTİNLİLER SEÇİMİN SONUÇLARINI TAYİN EDECEK

Ülkede en çok merak edilen konuların başında İsrail vatandaşı Filistinlilerin ne kadarının seçimde sandığa gideceği geliyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler geçen yıl 9 Nisan'daki seçime iki ayrı blok halinde katılmış ve Filistin asıllı seçmenlerin yalnızca yüzde 49'u oy kullanmıştı.

Filistin asıllıların seçime katılımının düşük olması nedeniyle söz konusu iki blok yalnızca 10 milletvekili çıkarabilmişti.

Söz konusu partiler, 17 Eylül'deki seçime ise Ortak Arap Listesi Bloku adı altında tek listeyle katılarak 13 milletvekili çıkarmış ve Mecliste 3. büyük grup olmayı başarmıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçime katılım oranı da 9 Nisan'a göre artarak yüzde 60'a ulaşmıştı.

Gelecek ay yapılacak seçimde İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlerin oy kullanma oranının artması halinde sağ ve sol bloktaki partilerin milletvekili sayısının düşebileceği dile getiriliyor.

İsrail'de 2 Mart'ta da sağ veya sol partilerin koalisyon için yeterli sayıya ulaşması beklenmediğinden hükümet krizini aşmanın en kolay yolu, iki rakip Netanyahu ve Gantz'ın ulusal birlik hükümeti kurmasından geçiyor.

Eylüldeki seçimlerden sonra Netanyahu ile Gantz, ulusal birlik hükümeti kurmak için görüşmeler yapmış ancak kimin önce başbakan olacağı konusu başta olmak üzere bazı fikir ayrılıkları nedeniyle iki lider arasındaki müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon hükümetini kurmak için aralarındaki fikir ayrılıklarını ortadan kaldırması gerekiyor ve bunun da zor olduğu yorumları yapılıyor.

(AA/FG) GRAFİKLİ

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