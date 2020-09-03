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İsrail\'de Kovid-19 Vakalarındaki Artış Nedeniyle 30 İl Ve İlçede Karantina Uygulanacak

Kudüs, 3 Eylül 20 : İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın devam etmesi nedeniyle virüsün yaygın olduğu 30 il ve ilçede karantina uygulanmasına karar verdi.

03 Eylül 2020 Perşembe 19:20
İsrail\'de Kovid-19 Vakalarındaki Artış Nedeniyle 30 İl Ve İlçede Karantina Uygulanacak
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Kudüs, 3 Eylül 20 : İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın devam etmesi nedeniyle virüsün yaygın olduğu 30 il ve ilçede karantina uygulanmasına karar verdi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve günlük vaka sayılarındaki sert yükselişin kaydedildiği İsrail'de, karantina uygulamalarına yeniden başlandı.

Kovid-19 kabinesi virüsün yaygın olduğu 30 il ve ilçede pazartesiden itibaren karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Karantina boyunca bu bölgelere giriş ve çıkışlar yasaklanacak, toplu ulaşım durdurulacak, okullar kapatılacak, bakkal, fırın, eczane gibi işletmelerin dışındakilerin açılmasına izin verilmeyecek.

Karantinanın hangi tarihe kadar uygulanacağı ve karantinaya alınacak bölgelerin listesi yayımlanmazken, karara tepki açıklamaları geldi.

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Başbakan Binyamin Netanyahu, karantinanın uygulanabilmesi için halktan yetkililere yardımcı olmalarını isterken, İskan Bakanı Yaakov Litzman, karara tepki gösterdi.

Aynı zamanda Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi lideri olan Litzman, virüsün yaygın olduğu mahalleler yerine söz konusu tüm ile ve ilçelerde karantina uygulanmasının "toplu cezalandırma" olduğunu savundu.

İsrail'de mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştı.

Ülkede temmuz ayından bu yana salgında ikinci dalga etkili olurken, dün virüsün yaygın olduğu bölgeler dışındaki okullarda eğitime başlanmıştı.

İsrail'de bu sabah son 24 saatte 3 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edilmiş ve virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçmişti.

(AA/AK/GÜL)

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