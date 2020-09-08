banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
460.855
DOLAR
7.4655
STERLİN
9.7752
EURO
8.8011
Dua etsinler de seçime katılım %50’nin altında kalmasın
Dua etsinler de seçime katılım...
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Krizi yönetemiyoruz!
Krizi yönetemiyoruz!
banner364

İsrail\'de Kovid-19 Günlük Vaka Sayısında Yeni Rekor

SON 24 SAATTE 3 BİN 392 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN ÜLKEDE, TOPLAM VAKA SAYISI 135 BİN 43\'E YÜKSELDİ

08 Eylül 2020 Salı 13:40
İsrail\'de Kovid-19 Günlük Vaka Sayısında Yeni Rekor
banner337
banner351

SON 24 SAATTE 3 BİN 392 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN ÜLKEDE, TOPLAM VAKA SAYISI 135 BİN 43'E YÜKSELDİ
Kudüs, 8 Eylül 20 : İsrail'de son 24 saatte 3 bin 392 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 40 bin 382 test yapıldığı, bunun 3 bin 392'sinin pozitif olduğu belirtildi. 
Ülkede böylece toplam vaka sayısının 135 bin 43'e yükseldiği ifade edilirken, hastalardan 463'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Aktif vaka sayısının 27 bin 723'e yükseldiği İsrail'de, 106 bin 294 hastanın da iyileştiği kaydedildi.

banner341
İsrail'de son olarak 3 Eylül'de bir günde 3 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edilmiş ve bunun virüsün ülkede görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu açıklanmıştı.
Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.
Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.
(AA/AK/ÖK)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab'de İstihdam İkinci Çeyrekte Düştü
Ab'de İstihdam İkinci Çeyrekte Düştü
İran'da bir köyde 120 kişi zehirlendi
İran'da bir köyde 120 kişi zehirlendi
Trump: “Pentagon'un başındakiler sevmiyordur, Onlar savaştan başka bir şey istemiyor“
Trump: “Pentagon'un başındakiler sevmiyordur, Onlar savaştan başka bir şey istemiyor“
Latin Amerika ülkelerinde ölümler artıyor
Latin Amerika ülkelerinde ölümler artıyor
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 Kişi Öldü
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 Kişi Öldü
Pilli: Derin üzüntü içerisindeyiz
Pilli: Derin üzüntü içerisindeyiz
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'a İlişkin Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'a İlişkin Gelişmeler
Kovid-19 Sonrası ABD'den Kanada'ya Geçmeye Çalışan 18 Binden Fazla Kişi Geri Çevrildi
Kovid-19 Sonrası ABD'den Kanada'ya Geçmeye Çalışan 18 Binden Fazla Kişi Geri Çevrildi
Nijerya'da 47 Çocuk Tutsak Evinden Kurtarıldı
Nijerya'da 47 Çocuk Tutsak Evinden Kurtarıldı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 27 Milyon 492 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 27 Milyon 492 Bini Geçti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim