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İsrail\'de Kovid-19\'dan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 500\'e Yaklaştı

Kudüs, 30 Temmuz 20 (TAK): İsrail\'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 68 bini geçerken, can kaybı da 497\'ye yükseldi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 14:00
İsrail\'de Kovid-19\'dan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 500\'e Yaklaştı
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Kudüs, 30 Temmuz 20 (TAK): İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 68 bini geçerken, can kaybı da 497'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1968 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

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Böylece virüs kaynaklı can kaybının 497'ye, vaka sayısının da 68 bin 789'a çıktığı kaydedilen açıklamda, hastalardan 336'sının durumunun ağır olduğu, toplam 35 bin 516 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

(AA/FG)

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