İsrail\'de Kovid-19\'dan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 500\'e Yaklaştı

Kudüs, 30 Temmuz 20 (TAK): İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 68 bini geçerken, can kaybı da 497'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1968 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.
Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.
(AA/FG)