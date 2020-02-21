banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116803
ALTIN
323.151
DOLAR
6.1162
STERLİN
7.9162
EURO
6.6096
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

İsrail\'de İlk Kez Yeni Tip Koronavirüs Vakası Görüldü

Kudüs, 21 Ocak 20 : İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

İsrail\'de İlk Kez Yeni Tip Koronavirüs Vakası Görüldü

Kudüs, 21 Ocak 20 : İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

21 Şubat 2020 Cuma 13:18
İsrail\'de İlk Kez Yeni Tip Koronavirüs Vakası Görüldü
banner337

Kudüs, 21 Ocak 20 : İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşının özel uçakla ülkeye getirildiği belirtildi.
Söz konusu İsraillilerin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, yapılan testler sonucu ülkeye getirilenler arasından 1 kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

banner317
Bakanlığın duyurusuyla İsrail'de ilk Kovid-19 vakası kayıtlara geçti.
Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 4'ünde Kovid-19 tespit edilmiş ve bu kişiler Japonya'da tedavi altına alınmıştı. 4 İsraillinin tedavisine Japonya'da devam ediliyor.
Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.
(AA/ÖZ/ÖK)

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Sudan'da Devlet Başkanı Kiir muhaliflerle anlaştı
Güney Sudan'da Devlet Başkanı Kiir muhaliflerle anlaştı
Meksika'da toplu mezarda 24 ceset bulundu
Meksika'da toplu mezarda 24 ceset bulundu
İsrail'de Kovid-19 karantinasına uymayanlara hapis cezası
İsrail'de Kovid-19 karantinasına uymayanlara hapis cezası
Irak, Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını İran vatandaşlarına kapattı
Irak, Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını İran vatandaşlarına kapattı
Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı
Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı
Nijerya'da korsanlar, 10 kişiyi kaçırdı
Nijerya'da korsanlar, 10 kişiyi kaçırdı
Yeni Tip Koronavirüs hızla yayılıyor
Yeni Tip Koronavirüs hızla yayılıyor
Endonezya, Endonezce'nin Güneydoğu Asya'nın ortak dili olmasını istiyor
Endonezya, Endonezce'nin Güneydoğu Asya'nın ortak dili olmasını istiyor
Ukrayna'da, Wuhan'daki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi
Ukrayna'da, Wuhan'daki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan Esed'e tepki: Utanmazlık
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan Esed'e tepki: Utanmazlık

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim