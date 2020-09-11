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İsrail Basını: Trump, Bahreyn\'in De İsrail\'le İlişkileri Normalleştirme Anlaşmasına Vardığını Duyuracak

Kudüs, 11 Eylül 20 (TAK): Birleşik Arap Emirlikleri\'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn\'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığı, kararı ABD Başkanı Donald Trump\'ın bugün duyuracağı bildirildi.

11 Eylül 2020 Cuma 18:55
İsrail Basını: Trump, Bahreyn\'in De İsrail\'le İlişkileri Normalleştirme Anlaşmasına Vardığını Duyuracak
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Kudüs, 11 Eylül 20 (TAK): Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığı, kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün duyuracağı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Bahreyn de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamaya karar verdi.

Adı açıklanmayan İsrailli ve Arap yetkililere dayandırılan haberlerde, iki ülke arasında varılan anlaşmanın Trump tarafından bugün açıklanacağı ifade edildi.

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İsrail basını daha önce de BAE'nin ardından Bahreyn'in Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek istediğini yazmıştı.

Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın imza töreni, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak.

(AA/FG)

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