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İsrail-bae Arasında İlk Ticari Uçuş Gerçekleşti

Abu Dabi, 31 Ağustos 20 (TAK): İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yaklaşık üç hafta süre önce başlatılan diplomatik ilişkilerin ardından ilk direkt ticari uçuş gerçekleştirildi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:56
İsrail-bae Arasında İlk Ticari Uçuş Gerçekleşti
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Abu Dabi, 31 Ağustos 20 (TAK): İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yaklaşık üç hafta süre önce başlatılan diplomatik ilişkilerin ardından ilk direkt ticari uçuş gerçekleştirildi.

İsrail havayolu şirketi El Al'a ait yolcu uçağı, Pazartesi günü Tel Aviv'in Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan Abu Dabi'ye doğru yola çıktı. LY 971 sefer sayılı uçuşun kokpit penceresinin üzerinde Arapça, İbranice ve İngilizce "Barış" kelimesinin yazıldığı gözlendi. Yaklaşık üç saat süren uçuşun güzergâhında İsrail'in diplomatik ilişkisi olmadığı Suudi Arabistan yer aldı.

Aktarılan bilgilere göre, uçak karadan fırlatılan füzeleri de etkisiz hale getime özelliği bulunan özel bir askeri koruma sistemine sahip.

İsrailli yetkililer, Abu Dabi'de İsrail, BAE ve ABD arasında görüşmeler yapılmasının planlandığını aktardı. Görüşmelerde mali konular, diplomasi, uçuş trafiği, vizeler, sağlık, kültür, turizm, uzay yolculuğu, bilim, yatırımlar ve ticaret gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Görüşmelerin ardından işbirliği anlaşmalarının imzalanması suretiyle BAE-İsrail yakınlaşmasının somutlaştırılması hedefleniyor.

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Uçuşun İsrailli pilotu Tal Becker ise gazetecilere yaptığı açıklamada, bu uçuşun hayatının en heyecanlı uçuşu olduğunu ve "çok özel bir hisse" sahip olduğunu söyledi.

Uçağın yolcuları arasında geniş bir İsrail delegasyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner, ayrıca ABD ile İsrail'in ulusal güvenlik danışmanları Robert O'Brien ve Meir Ben-Shabbat yer aldı.

Kushner, uçuştan önce yaptığı açıklamada "tarihi bir uçuş" ifadesini kullandı. Kushner, Ağlama Duvarı'nda "dünyanın her yerindeki Müslümanlar ve Arapların bu uçuşu görüp herkesin Tanrı'nın çocukları olduğunun ve geçmişin geleceği belirlemek zorunda olmadığının farkına varmaları" için dua ettiğini söyledi.

İsrail'in bölgede daha fazla ülkeyle anlaşmasını umduğunu kaydeden Kushner, "Bu bölgede ve dünyanın geri kalanında bu kadar barış ve refah mümkündür" diye konuştu.

BAE'den İsrail'e dönüş uçuşunun da Salı günü yapılması planlandı.

İsrail ve BAE, Ağustos ayının ortasında attıkları tarihi adımla birlikte diplomatik ilişkileri başlatma kararı almıştı. Böylece BAE, İsrail'in, Mısır ve Ürdün'ün ardından diplomatik ilişki yürüttüğü üçüncü Arap ülkesi olmuştu. BAE, Cumartesi günü İsrail'e uygulamakta olduğu ekonomik boykota son verdi. İki hafta önce de iki ülke arasında daha önce bloke durumda bulunan telefon hatları yeniden açıldı.

(DW/FG)

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