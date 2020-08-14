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İsrail-bae Anlaşması İçin Resmi İmza Töreni Beyaz Saray\'da Yapılacak

Washington, 14 Ağustos 20 : Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O\'Brien, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşma için ilerleyen günlerde liderlerin katılımıyla, Beyaz Saray\'da resmi bir imza töreni yapılabileceğini açıkladı. 

14 Ağustos 2020 Cuma 09:30
İsrail-bae Anlaşması İçin Resmi İmza Töreni Beyaz Saray\'da Yapılacak
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Washington, 14 Ağustos 20 : Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşma için ilerleyen günlerde liderlerin katılımıyla, Beyaz Saray'da resmi bir imza töreni yapılabileceğini açıkladı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın, BAE ve İsrail arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik bir anlaşma imzalandığını duyurmasının ardından, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, gazetecilerin karşısına çıktı. 

Kushner, konuşmasında, Trump'ın birçok ülkeyle bozulan ilişkileri yeniden kurduğunu vurgulayarak, bu anlaşmanın son 26 yıldır türünün tek örneği olduğunu söyledi. 

Anlaşma kapsamında, Dubai ve Tel Aviv arasındaki uçuşların da açılacağını aktaran Kushner, artık Mescid-i Aksa başta olmak üzere bölgedeki kutsal mekanları ziyaret etmek isteyen Müslümanların daha az zahmet çekeceğini kaydetti. 

Kushner, Filistin tarafının anlaşmayı iyi karşılamadığının anımsatılması üzerine "Filistin liderlerinin bu sorunları çözmeye çalışmasını bekleyemeyiz." yorumunda bulundu.

"TRUMP, NOBEL ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLİRSE ŞAŞIRMAM"

O'Brien ise Trump'ın Orta Doğu'da birçok başarısı olduğuna dikkati çekerek, İsrail ve BAE anlaşmasının tarihi önemde olduğuna değindi. 

Anlaşmanın sağlanmasında emeği olan herkese teşekkürlerini ileten O'Brien, "Trump, bugün başardığı barış anlaşması dolayısıyla Nobel Ödülü'ne aday gösterilirse şaşırmam." dedi. 

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O'Brien, "Anlaşma için Beyaz Saray'da bir resmi imza töreni olacağını düşünüyorum. Bu törene birçok ülkeden insan katılacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE prenslerinden birinin törende olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İran'ın Orta Doğu için en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkati çeken O'Brien, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine İran'a silah ambargosunun uzatılması için sunacakları karar tasarısına diğer ülkelerin de destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.  

TRUMP ANLAŞMAYI DUYURDU, İSRAİL VE BAE DOĞRULADI

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yaptı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, İsrail ile BAE'nin ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından "İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi" oldu.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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