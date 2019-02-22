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İsrail Ay\'a İnsansız Uzay Aracı Gönderdi

Kudüs, 22 Şubat 19 : İsrail ilk kez Ay\'a uzay aracı gönderdi. İsrail\'in kendi üretimi

İsrail Ay\'a İnsansız Uzay Aracı Gönderdi

Kudüs, 22 Şubat 19 : İsrail ilk kez Ay\'a uzay aracı gönderdi. İsrail\'in kendi üretimi

22 Şubat 2019 Cuma 12:05
İsrail Ay\'a İnsansız Uzay Aracı Gönderdi

Kudüs, 22 Şubat 19 : İsrail ilk kez Ay'a uzay aracı gönderdi.

İsrail'in kendi üretimi "Beresheet" ismi verilen insansız uzay aracı, bu sabah ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a fırlatıldı.

İsrail Yayın Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, uzay aracından sinyal alındığı ve aracın sistemlerinin normal çalıştığı belirtildi.

Uzay aracının Ay'a 11 Nisan'da ulaşması bekleniyor.

İSRAİL'E AİT ULUSAL SEMBOLLER TAŞIYOR

Çamaşır makinesi büyüklüğündeki uzay aracının ağırlığı 585 kilogram geliyor. Araç içinde yüzlerce dijital dosyanın yüklendiği madeni para büyüklüğünde bir kapsül bulunuyor. Bu dosyalarda İsrail'e ait ulusal semboller ve bazı kültürel materyaller yer alıyor.

Uzay aracı "Beresheet" yüzeye ulaştığında İsrail; ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke olacak.

Bağışçılar tarafından finanse edilen uzay aracının maliyeti 100 milyon doları buldu.
(AA/HUR/ŞEB)
 

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