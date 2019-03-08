Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
Uyuşturucu zanlısı mahkemede fenalık geçirdi
UYUŞTURUCU ZANLISI MAHKEMEDE FENALIK GEÇİRDİ
İkametgahında kaçak 450 paket sigara bulundu
İKAMETGAHINDA KAÇAK SİGARA BULUNDU                                                      
8 Mart çekilişi gerçekleşti
8 MART ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ
Uyuşturucu hap zanlısı ağır teminat şartıyla serbest kaldı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 26 Filistinli’yi Yaraladı

Gazze, 8 Mart 19 (.): İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 26 Filistinli’yi Yaraladı

Gazze, 8 Mart 19 (.): İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl

08 Mart 2019 Cuma 19:35
İsrail Askerleri Gazze Sınırında 26 Filistinli’yi Yaraladı

Gazze, 8 Mart 19 (.): İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 26 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilere müdahalesi sonucu 22 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı, 4 sağlık personelinin ise çeşitli şekillerde yara aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin eylemlerde sağlık görevlilerini hedef alması kınanarak, uluslararası topluma sağlık personelinin korunması için üzerine düşen sorumluluğu üstlenme çağrısı yapıldı.

Öte yandan İsrail askerleri Gazze sınırında "sınır çitlerini geçtiği" gerekçesiyle 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırında sınırı geçmeye çalışan 2 Filistinliyi gözaltına aldığını iddia etti.

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze'de sınıra 300 metreden fazla yaklaşılmasına izin vermezken, bu mesafeyi geçenlere ateş açarak ya da gözaltına alarak karşılık veriyor.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

(AA/AK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus Açıklarında 63 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Tunus Açıklarında 63 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Spacex'in Personel Taşıyıcı Mekiği Dünya'ya Geri Döndü
Spacex'in Personel Taşıyıcı Mekiği Dünya'ya Geri Döndü
Cezayir'de Buteflika'nın 5. Dönem Adaylığına Karşı Gösteriler Düzenlendi
Cezayir'de Buteflika'nın 5. Dönem Adaylığına Karşı Gösteriler Düzenlendi
Irak Su Sıkıntısını Aşmak İçin Baraj İnşa Etmeyi Planlıyor
Irak Su Sıkıntısını Aşmak İçin Baraj İnşa Etmeyi Planlıyor
SpaceX'in insanlı uzay yolculuğu için denenen kapsulü Florida kıyılarına indi
SpaceX'in insanlı uzay yolculuğu için denenen kapsulü Florida kıyılarına indi
Suriye Demokratik Güçleri, sınırda uluslararası güç konuşlandırılmasını istedi
Suriye Demokratik Güçleri, sınırda uluslararası güç konuşlandırılmasını istedi
'Bir dönemin 'casus yazılımları' şu an Silikon Vadisi'nin iş modeli'
'Bir dönemin 'casus yazılımları' şu an Silikon Vadisi'nin iş modeli'
Çin, kuzeyin 'asrın projesi' için 15 milyar Euro yatırım yapacak
Çin, kuzeyin 'asrın projesi' için 15 milyar Euro yatırım yapacak
Kuzey Makedonya'da Suriye'deki Tutuklu Kadın Ve Çocuklara Destek Eylemi
Kuzey Makedonya'da Suriye'deki Tutuklu Kadın Ve Çocuklara Destek Eylemi
Nikol Paşinyan: Ermenistan'da otoriter sisteme yer yok
Nikol Paşinyan: Ermenistan'da otoriter sisteme yer yok

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim