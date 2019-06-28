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İsrail Askerleri Gazze Sınırında 21 Filistinliyi Yaraladı

GAZZE\'NİN DOĞU SINIRINDA DÜZENLENEN BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ GÖSTERİLERİNE MÜDAHALE EDEN İSRAİL ASKERLERİ, ARALARINDA 1 GAZETECİ İLE 6 SAĞLIK GÖREVLİSİNİN DE BULUNDUĞU 21 FİLİSTİNLİYİ YARALADI

İsrail Askerleri Gazze Sınırında 21 Filistinliyi Yaraladı

GAZZE\'NİN DOĞU SINIRINDA DÜZENLENEN BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ GÖSTERİLERİNE MÜDAHALE EDEN İSRAİL ASKERLERİ, ARALARINDA 1 GAZETECİ İLE 6 SAĞLIK GÖREVLİSİNİN DE BULUNDUĞU 21 FİLİSTİNLİYİ YARALADI

28 Haziran 2019 Cuma 17:25
İsrail Askerleri Gazze Sınırında 21 Filistinliyi Yaraladı

GAZZE'NİN DOĞU SINIRINDA DÜZENLENEN BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ GÖSTERİLERİNE MÜDAHALE EDEN İSRAİL ASKERLERİ, ARALARINDA 1 GAZETECİ İLE 6 SAĞLIK GÖREVLİSİNİN DE BULUNDUĞU 21 FİLİSTİNLİYİ YARALADI

Gazze, 28 Haziran 19 : İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 21 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 21 Filistinliyi çeşitli şekillerde yaraladığı belirtildi.

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Yaralılardan 6'sının sağlık görevlisi ve 1'inin gazeteci olduğu aktarılırken, söz konusu kişilerin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu. 

(AA/ÖZ/SEL)

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